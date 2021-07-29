新北市副市長劉和然近期多次砲打中央，成民進黨新北市議會黨團圍剿目標。港媒評論指出，民進黨積極追殺劉恐有三大目的：一，避免劉與台北市市長柯文哲聯手批評中央，阻斷友柯軍奧援；二，若新北市市長侯友宜放棄連任直攻2024大選，劉可能接棒出征新北市長；三，繼續塑造新北市只能由侯帶領的氛圍，把侯綁在新北市，為民進黨除掉2024的大敵。

香港媒體《中評社》今日（29）評論表示，侯友宜多次蟬聯各大民調冠軍寶座，在政治作風上卻秉持「不沾鍋」，除了鮮少參加國民黨內活動也鮮少嚴詞批判蔡政府，反觀身為「新北市府三朝元老」的劉和然則扮起黑臉角色，侯不說的話常常就讓劉來說，像是痛批蔡政府防疫缺失等，也因言詞日漸辛辣，讓劉的媒體知名度愈來愈高。

評論分析，綠營之所以會猛攻劉和然，亟欲把劉貼上「不諳防疫事務」、「只會打政治口水戰」的標籤，其目的有三：第一，柯文哲屢屢點出蔡政府防疫缺失，已成綠營頭號大敵，若在加個背後有侯友宜撐腰的劉，會對綠營造成山大影響，故及早斷去劉形同斷去柯的援軍；第二，劉之於侯就如台北市副市長黃珊珊之於柯文哲，彼此間具有栽培的關係，一旦斬斷劉就能讓侯回到那個在政治上「打不還手、罵不還口」的角色，同時也斷了侯的接班人。

至於第三點，則是由於侯友宜多次雄霸各大民調，被視為「藍營新共主」熱門人選，2022年後的政治規劃成各界焦點。侯的高民調連任絕無問題，但是否放棄連任直攻2024年總統大選，也留下不少想像空間。綠營此時猛攻才剛冒出頭的劉和然，顯然有「敲山震虎」、「隔山打牛」的意味，近者是不讓劉能代表新北市政府繼續攻擊蔡政府，遠者是斷了侯的接班人，將侯困在新北市，幫綠營除掉2024的潛在大敵。