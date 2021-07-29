今年疫情嚴酷肆虐，皮克斯依舊在8月6日推出感動人心的《路卡的夏天》，這部在義大利西北沿岸取景製作的影片，藉由明媚的風光、小鎮的風土民情及想像力十足的劇情，彌補了世人無法遠走高飛的遺憾。

《路卡的夏天》是皮克斯繼去年年底的《靈魂急轉彎》後又一全新力作，劇情敘述路卡是名在海底「牧魚」的海怪小孩，他謹遵守著保護過度的媽媽教誨，安份守己的做好自己的工作，但好奇心的驅使，讓他蠢蠢欲動地渴望一窺更寬廣的世界，直到有一天，他遇上了愛好自由的同類艾伯托，兩個少年就這樣結伴展開了冒險，甚至闖入了人類社會，藉由完成鐵人三項（游泳、越野賽及吃義大利麵）達成更遠大的夢想。

電影是由皮克斯義大利裔導演埃里康卡薩羅薩執導，故事就是由他小時候的經歷發想而成，卡薩羅薩在義大利西北方利古里亞區首府熱拿亞長大，「我十二歲時在那個小城鎮認識了一個男孩，他很好動、又會惹麻煩，我跟著他玩遍了整個城鎮和海岸線，當時我走出了舒適圈，跟著他去探索我不知道的世界，同時也發現了友誼的價值及更多的自我。」

皮克斯擅長進行深入而多元化的研究，並將各種文化融入在每部電影，為了再度達成使命，大隊人馬前往了導演的家鄉考察，他們從層層堆疊的陡陗山谷，走到城鎮裡每幢用石頭堆砌起來的房子，再到波光粼粼卻又具有豐富色彩的海洋，而每一處具有熱拿亞特殊人文特色的景觀，全都在動畫師的巧手下，栩栩如生地呈現出來。

製片丹妮拉斯特里耶娃，也跟著導演踏遍他小時候曾走過的每一吋土地，「我們看著導演從至少十公尺高的岩石一躍而下，再迅速地潛進海裡，每個人都意識到他從小就在做這件事而感到震驚，他還介紹了許多人、漁夫給我們認識，從他的回憶和講解，可以明顯感受他對家鄉的熱愛。」

因為對家鄉的懷念和熱情，讓導演迫切地想將這種感情推薦給全世界：「我們捕捉了明亮的色彩，海和天空很美的藍色，電影裡色彩的飽和度，更充份傳達了夏日的艷陽和義大利最有特色的海岸風光。」除了人文風情，《路卡的夏天》還結合了豐富想像力的海底世界，憑藉著《海底總動員》出類拔萃的電腦技術，再加上令人拍案叫絕的創造力，讓路卡原本的世界更加多彩多姿。

對於電影即將上映，導演表示，《路卡的夏天》是一部從童心角度看世界的電影，他們天真的想法絕對會讓人會心一笑。更重要的是，透過這部電影，可以讓人盡情徜徉在義大利特有的風情裡，「作為一位移民，我感到非常自豪，我認為你離你的根越遠，你就越欣賞他們，而製作電影就是我擁抱自己根源的方式，它是一封我寫給家鄉的情書。」