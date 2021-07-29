高雄29日新增2例本土確診個案，都與28日宣布確診的46歲染疫男子有關，其中一名確診者是他的同住者，另一例則是遭匡列後確診的個案，感染來源疑似是從「特殊交友圈」傳出，詳細疫調待高市府下午3時開記者會時宣布。

近日高雄接連傳出確診個案，民眾也發現許多地方都臨時停業大消毒，但市府卻沒有公布相關確診足跡，引發民眾質疑，對此高市府衛生局表示，由於28日公布確診男子的接觸者皆可清楚掌握並釐清相關風險，因此個案足跡或公共場所活動史不予公布。