高雄確診＋2 感染源疑與特殊交友圈有關 14:532021/07/29 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄29日新增2例本土確診個案，都與28日宣布確診的46歲染疫男子有關。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄29日新增2例本土確診個案，都與28日宣布確診的46歲染疫男子有關，其中一名確診者是他的同住者，另一例則是遭匡列後確診的個案，感染來源疑似是從「特殊交友圈」傳出，詳細疫調待高市府下午3時開記者會時宣布。 近日高雄接連傳出確診個案，民眾也發現許多地方都臨時停業大消毒，但市府卻沒有公布相關確診足跡，引發民眾質疑，對此高市府衛生局表示，由於28日公布確診男子的接觸者皆可清楚掌握並釐清相關風險，因此個案足跡或公共場所活動史不予公布。 特殊交友圈延燒高雄爆4人染疫 飯店群聚開趴足跡曝光 #高雄 #特殊交友圈 #確診個案 #28日 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》選手村瘋「人與人連結」無視禁令靠交友APP獵豔 14:052021/07/29 體育 獨家》國內疫苗失效率曝光 台灣有5人接種2劑AZ後仍確診 16:582021/07/29 生活 嘉市＋0破功！男子無症狀感染源不明 就醫照胃鏡採檢確診 15:062021/07/29 生活 大陸新增24例本土確診 北京新例有張家界足跡 10:192021/07/29 兩岸 士林某長照機構爆群聚感染 柯文哲：對照以前例子評估打疫苗效果 16:142021/07/29 生活 職安署訂指引 這11類人為新冠肺炎職業染疫高風險群 11:592021/07/29 生活 確診婦肺纖維化、夫氣切 仍做一件事 醫：被台灣人善良感動 12:122021/07/29 生活 桃園特殊交友圈再＋1 多次拜訪居隔友人確診 16:302021/07/29 生活 中市本土「嘉玲」 貿易男打2劑BNT回國仍確診 16:232021/07/29 生活 士林長照機構爆6確診 首例沒打疫苗 04:102021/07/29 地方新聞 疫情惡化 日韓單日確診刷新高 04:102021/07/29 全球財經 高雄傳2確診 感染源不明 04:102021/07/29 地方新聞 桃園「特殊交友圈」爆發群聚感染 疾管署呼籲：社交前下載防疫app 13:142021/07/29 生活 生活熱門新聞 382萬人還在等莫德納 名醫揭：235萬人都白等了 - 生活 高雄確診＋2 感染源疑與特殊交友圈有關 - 生活 「我又來了！」北市府揭高嘉瑜11天8度狂索疫苗 - 生活 桃園特殊交友圈再增3人 足跡包括中壢全聯和大潤發 - 生活 獨》全國疫苗失效率曝光 5人接種2劑AZ後仍確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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