愛情電影《合法伴侶》是在倫敦發生的愛情喜劇，由大陸新銳導演黃雷執導，影后張榕容、香港帥哥李治廷、白客及周韋彤共同演出，更邀請曾在影集《新世紀福爾摩斯》中演出的英國演員魯伯特格雷夫斯加盟，陣容堅強。電影中李治廷因簽證出問題，為了完成音樂夢想而堅持留在英國，不惜和擁有英國護照的好兄弟白客男男結婚，換取圓夢機會，卻又遇見讓他心動的張榕容，讓張榕容意外介入了這場婚因，在倫敦上演一場爆笑又瘋狂的三角戀情。

電影《合法伴侶》在倫敦上演留學生間的愛情喜劇，集合演技出色的張榕容、香港帥哥李治廷、網路紅星白客及美女名模周韋彤共同演出，李治廷為了完成音樂夢想，不惜和有英國謢照的好友白客完成同性婚姻，卻引發一連串超出他們預期的狀況，在異國發生了瘋狂多角戀情。

劇組還特別邀請在轟動全球的影集《新世紀福爾摩斯》中扮演警方探長的英國演員魯伯特格雷夫斯演出簽證官，他懷疑這場男男婚姻是為了簽證的騙婚行為，非常執著的追著李治廷和白客調查，讓李治廷追逐夢想和追求真愛的路途上，充滿了變數。李治廷和白客為了通過魯伯特的調查，拚命培養兩人間愛情的感覺，但礙於非同志的性情而鬧出不少笑話。

張榕容演技出色，曾經多次人圍金馬及金鐘女主角獎項，並二度獲得台北電影獎最佳女主角肯定，多半演出高難度的角色，像是今年年初上映的電影《複身犯》及話題夯劇《第三佈局 塵沙惑》中都讓觀眾留下深刻印象。

這回在新作《合法伴侶》中則是演出聰明又甜美的女孩，讓李治廷一見鐘情，但兩人卻因李治廷的男男假婚姻，只能視彼此為朋友，成為好閨蜜。在導演黃雷眼中李治廷和張榕容的組合，不但外表看起來相襯，演出也很有化學反應，CP感極高。《合法伴侶》將於8月6日上映。