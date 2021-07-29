有些人愛與不愛的態度差別很大，判若兩人，星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分析，金牛座、雙子座、天蠍座、射手座愛恨分明，戀愛時會全心全意的付出，讓伴侶感到前所未有的甜蜜和熱情，一旦兩人分手，他們態度將會有巨大的轉變，說話語氣降到冰點，甚至會斷絕所有聯繫方式，無論如何努力都無法挽回。

▍1.金牛座

金牛座單身的時候眼裡只有賺錢，其他事情都無所謂，談戀愛的時候卻能拋開自己見錢眼開的個性，願意為對方付出，變成一個體貼深情的人。一旦戀情畫下句點，他們也能果斷離開，除了態度明顯變得冷漠，金錢、物品都會劃分得清清楚楚，變回原本那個精打細算的樣子。

▍2.雙子座

雙子座好奇心重，喜歡追求新鮮感，當他遇到一個喜歡的人，會願意收回自己的玩心，一心一意的寵愛對方，費盡心思製造浪漫，只為了讓對方開心。不過當他不愛了，連待在同一個空間都會令他覺得煩躁，他會斷絕所有聯繫方式，讓彼此不再有任何關連，直接消失在對方的世界。

▍3.天蠍座

天蠍座防備心很強，當他選擇投入一段感情，就代表他已經全心全意的信任這個人，只要不背叛他，他就能夠無窮無盡的付出，就算委屈自己、犧牲自己，他都覺得無所謂。一旦兩人分手，他就會恢復原本充滿心機、冷淡的樣子，和當初的深情判若兩人。

▍4.射手座

射手座愛好自由，給人花心的印象，不過當他墜入愛河時將會非常堅定，就算遭受阻撓也不會輕易放棄，他們會努力給對方安全感，用心經營這段感情。當他不再愛了，他會回到單身時那種難以捉摸的樣子，甚至直接搞消失，無論怎麼挽回都抓不回他的心。