國人超愛莫德納疫苗，根據公費疫苗預約平台上的數據，截至今天仍有382萬5287人在等待莫德納，約佔整體登記人數的39.13%，不過國內莫德納數量所剩不多，衛福部長陳時中今天坦言，登記者眾，恐怕能夠打到的機會相對比較小，同時期盼增購的一百萬劑莫德納能提前到來。

陳時中表示，由於莫德納疫苗本身的量就比較少，因此分配規劃還是將整體數量的一半拿出來作為第一劑施打，若按這樣估算來看，目前剩餘的量可說是不多了，由於當前登記者眾多，因此實際上能打到的機會就相對較小。先前他曾說明，國內莫德納疫苗總量預計只能供400多萬人接種兩劑。

陳時中表示，希望我國增購的一百萬劑莫德納疫苗能提前到來，或是能有不一樣的研究，例如第一劑打莫德納，第二劑打其他疫苗，這樣才有可能讓第一劑施打莫德納的人數衝高。

至於永齡基金會、台積電、慈濟採購的BNT疫苗何時能到貨？陳時中透露，其實指揮中心對各類疫苗的進貨時間都有約略概念在，但整個進貨流程往往都會延遲，因此目前暫無法對外報告。

而世界各國都已開始發放疫苗護照，我國何時才會開始承認，縮短外國入境者的檢疫流程？陳時中說，我國目前還沒有要不要認可疫苗護照的問題，因為目前只要入境都必須接受隔離，但現在已積極規劃我國的疫苗護照，WHO也是鼓勵採用雙邊協議的方式進行認可，會盡量加快資訊處理的腳步。