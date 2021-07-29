雖然還沒有正式發表，在市面上流出的蘋果（Apple）iPhone 13（暫定名稱）系列樣機（或稱模型機），已經成為不少人的關注焦點。訂閱數達到1440萬的知名YouTuber Marques Brownlee（頻道名MKBHD）近期最新影片則是進一步對比了iPhone 13樣機以及iPhone 12系列手機，公開了他對iPhone 13系列的觀察與期待。

The iPhone 13 Models!

iPhone 13系列預計將會呈現較小的「瀏海」（TrueDepth相機），並且將聽筒位置移動到手機邊緣（原先是在iPhone 12系列的TrueDepth相機中央）；此外，iPhone 13 mini以及iPhone 13的雙主相機改採對角線上的排列，是外觀上比較明顯的改變，這些改變也都在對比影片中被提出。

此外，他進一步發現預計搭載6.1吋螢幕iPhone 13以及iPhone 13 Pro款式，側邊的電源鍵、音量鍵都比iPhone 12同級款式位置略低一點，這些改變在iPhone 13 mini以及iPhone 13 Pro Max樣機中並沒有發現，究竟為何會有這樣的調整，目前原因還不明朗。當然，最終要以蘋果正式推出的新品為主，目前比較的仍是市面上流出的樣品機，跟官方正品很可能還是有不小差距。

Marques Brownlee指出，iPhone 13系列相機模組明顯變大的情況，僅出現在iPhone 13 Pro以及iPhone 13 Pro Max這兩款機種。雖然iPhone 13 mini以及iPhone 13的相機模組沒有明顯增大，但他推測iPhone 13系列預計每一款都有機會提升感光元件的尺寸。而iPhone 13 Pro 以及iPhone 13 Pro Max因為機身更大，他則推測三顆鏡頭都有機會支援位移式光學影像穩定系統，有機會大幅提升錄影拍攝品質。

至於對於哪一款新機最為期待，Marques Brownlee則表示仍舊是對iPhone 13 Pro以及iPhone 13 Pro Max更為期待，因為整體而言（對比前一代）改變較大；而iPhone 13以及iPhone 13 mini則是與iPhone 12同級款式對比來說，沒有太大區別。

日前知名財經外媒記者Mark Gurman預測，因為受到美國疫情再起，員工返回辦公室上班的時程延後（預計到10月份），今年度蘋果iPhone 13系列的發表會，預計仍以線上舉行的形式為主。