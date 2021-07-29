【愛傳媒陳念初專欄】每一個老百姓，在疫情下都是惶恐的，此時談公平都會變成不公平，疫苗施打政策請前後一致，讓人民感受資源缺乏時一致的倫理與指引，這是一種公衛教育，達到群體共善的目標。

政府提供疫苗的戰略錯誤，疫苗意願登記出現莫德納空白選項，疫苗施打對象也像是社會叢林法則，類別排序長幼有序是假象嗎？還是真以此為貴，疫苗施打若真顧及公平性，就請一開始把前提及遊戲規則說清楚，不要朝令夕改。

7月27日疫苗意願登記再度開放了，但顯然這次修正了倫理與指引。我本身選莫德納，我的年紀近六十歲，我有慢性病長期服藥，列第九類。我的太太跟著我選，她小我四歲，長期偏頭痛，她是第十類，她工作忙，她曾說我選什麼她就選什麼？

一開始開放疫苗意願登記時，我代她都勾選AZ與莫德納，數小時後，我改變了，我害怕AZ副作用，也想多一點保護力，單選了莫德納，當然，她跟著我，一起變成莫的追隨者。

莫的忠誠追隨者，原來人數不少

按照媒體7月28日報導，我國採購505萬劑莫德納疫苗，加上第四季簽約100萬劑，以及美國捐贈的250萬劑，共855萬劑。

陳時中表示，若以「一人打兩劑」分配，約427.5萬人可接種莫德納疫苗。目前已有282萬2899人打了第一劑莫德納，需再打第二劑，其餘疫苗只夠讓145萬人接種。

截至7月27日傍晚五點，累計763萬5082人完成意願登記，其中以複選AZ和莫德納者人數最多，占4成76（364萬690人）；其次為單選莫德納疫苗者占4成47（341萬8435）。

從數據上來看，莫德納選的人多，但該疫苗量是嚴重不足。

沒有莫德納，卻仍有這麼多人選，政府第四季只簽約100萬劑，其他的都是明後年才來，這個需求量怎麼訂的，令人不解。

1922疫苗預約登記平台上，曾經數度開放讓民眾加退選，也就是重新登記疫苗選項，許多人看了電視說首劑AZ第二劑可混打的多重選擇與神奇效應，而前四輪預約登記都以AZ為主，單選莫德納的人，開始動搖，於是，紛紛多勾選了AZ，看起來比較有風險概念。

加選了AZ，而前兩輪的開放重登記，多選AZ的果然都收到通知，尤其年長者，有疫苗注射上的倫理安排，都優先施打了。

我的朋友及同學和臉友們，紛紛在臉書裡貼了打疫苗的文，疫苗文像是上戰場一般，每個人都戰戰兢兢。

我有點動心了，我也想要一張安心船票。

疫苗施打像某種目的專案指引與倫理讓人無所適從，加選了AZ就可以早打，變成選莫的人心理的一種制約，終於等到7月27日再度開放意願登記，我也再度到了意願登記的網路平台上，準備跟著最適方向走，但結果⋯⋯

媒體報導，『即使換選AZ疫苗，短期內還是打不到疫苗。指揮官陳時中表示，昨天上線登記及更改疫苗選項者，必須等到七月十九日所有結單者均處理完後，才會接著接種疫苗。』

媒體更報導一個關鍵逆轉，『外界質疑，不符「依長幼有序開放預約、無關登記順序」原則，又像是懲罰獨鍾莫德納者？陳時中解釋，長幼有序是依之前的名單排序，先消化完再處理新更改的登記者，「我認為比較公平」。』

原來，前幾輪要吸引人選擇打AZ時，提出的長幼有序的排序，還特別說明登記前後沒有關聯，現在又出現不一樣的指引，難道是因為許多長者都因長幼有序而加選AZ，也真的打到疫苗，但排擠了相對較年輕者施打的排序嗎？

這是一個很轉彎的指引，是一個動態改變的倫理，像是一個疫苗專案，而接下來，前四輪施打AZ疫苗後，第五輪施打的疫苗，會是莫德納？還是高端？

若跳過莫德納，由高端預約接棒，這就真像專案了，每一次的專案，都有專案目的，莫德納專案顯然已經胎死腹中。

300多萬人單選莫德納，卻苦等不到莫德納，政府的意願登記與疫苗施打是矛盾的，與其看到這種矛盾現象，乾脆施打疫苗由政府全部排定，這才是『輪到你，就去打』的指引，否則『我選的，打不到』，這算是選擇嗎？

當莫德納有許多地方縣市未打的七萬劑將過期新聞出現時，對意願登記選擇默德納的人而言，這個剝奪感又出現了，選莫的悲哀，又油然而生。

最後一輪的登記優先非長幼排序，媒體報導，『台大兒童醫院院長黃立民說，不了解政府為何要改來改去，確實讓人無所適從，希望民間採購一千五百萬劑BNT疫苗能夠盡快到貨，讓單選莫德納者多一個選擇。』

如果選擇莫德納也是一種政治的話，我到底是選邊了嗎？我就只是一個老百姓，我沒有選邊，我就只是想求個安心。

老婆這星期四7月29日要打AZ了，我在7月19日臉書發了一篇貼文。

『剛剛請老婆轉達給三位成年小孩，請務必做疫苗意願登記，我和老婆也會開始全勾選所有疫苗，理由只有一個，我個人體認這是掙一張生存船票，不是疫苗選擇。選擇不應是這樣，有得選才是意願選擇，沒得選或是不知選擇結果及施打日期，並非我們想像的意願選擇，我後悔日前的修改登記，我還幫老婆做了一樣的決定，這次是我的失誤。當第二類爭議的施打者都開始打第二劑，我全家五口人連第一劑都沒施打，我這個當家的，很自責。沒有船票，無法躲疫難，我的深刻體會。朋友同學都打了，我落單的滋味不好過，我還是第九類。盼家人的船票早點來，一起渡江，一起安心！』

老婆上一輪偷偷破了我的文，她接受我的建議自己更改登記，多加了AZ，我發文時不知她改，他本來想讓我驚喜，我們家已有人要打疫苗了。

而我呢？經歷了這個意願登記的選莫悲哀後，指揮中心專案式的指引與倫理，我已不再關注。

大學校園九月中旬要開學了，老師與學生若都沒打，這個疫苗叢林社會，總在事件之後才省思，希望大學校園平安，群體共善早日達成。

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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