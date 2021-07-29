28歲越南籍移工黎姓男子在2017年逃逸，他今年4月間騎機車行經大雅區違規被警攔查，黎擔心被查獲加速逃逸，2員警各騎警用機車追捕，黎男沿路蛇行、擋車及闖紅燈右轉等違規行駛，雙方追逐約3公里後，衝撞警車，導致1名員警摔車受傷，黎男倒地後棄車逃離，經警查獲逮捕，開了6張交通違規罰單，台中地檢署依妨害公務罪嫌將他起訴。

黎男在今年4月16日晚間21時騎機車行經大雅區月祥路與文化路口時，因轉彎未打方向燈，遭騎警用機車路過的2名員警發現，2警尾隨在後示意黎男停車盤查。

2名員警都穿著警察制服、騎警用機車，黎男明知他們的員警身分，擔心被查出他是逃逸移工身分，急踩油門加速逃逸，鐘姓及游姓2名員警見狀從後追捕。

黎男沿路蛇行、擋車、闖紅燈右轉、閃黃燈左轉、逼車等危險駕駛方式，阻擋警方攔查及執行公務，行駛中還故意衝撞鐘姓員警機車，鐘男出手要逮他，黎男用手推開後，一路危險駕駛騎到大雅區科雅西路段，再撞鐘南所騎警車，導致鐘男摔車，雙腳、手肘等多處擦挫傷，黎男人車倒地，他盡棄車跑步逃離肇事逃逸。

2名員警在附近空地逮捕黎男，並在他的包包內查獲毒品吸食器。警方針對黎男拒絕攔查逃逸一路違規駕駛，舉發違反道路交通管理事件通知6張。台中地檢署依妨害公務及肇事逃逸等罪嫌起訴黎男。

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