9月即將開學，新北市議員李倩萍憂心表示，小學生幾乎都沒打疫苗，吃飯時拿下口罩可能會造成疫情破口，要求市府提供隔板防護，不要給學校、家長壓力，新北市長侯友宜說，會朝開學有隔板方向努力。

李倩萍接獲家長反映，因各校財務狀況不同，部分學校傾向由家長會協助出錢製作隔板，她認為隔板是開學必要防疫物資，市府不該讓各校自行想辦法或由家長會負擔。

議員陳世榮也批評，快開學了，市府防疫資源物資都沒到位，都丟給家長會處理。

新北市教育局長張明文回應，如統一購買隔板會是一筆不小的經費，會再進一步研議。