首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議今日舉行，民眾黨立委蔡壁如致詞時表示，她要以台灣人的身分，感謝美國及日本分別贈送250萬劑莫德納疫苗及337萬劑的AZ疫苗，幫助台灣度過最艱困的時候。

「患難見真情」，蔡壁如說，台灣首次面對大規模疫情爆發，政府購買的疫苗尚未到位時，美、日捐贈大量疫苗為台灣注入一劑強心針，展現真摯友誼外，也彰顯台美日共享民主、自由、人權等普世價值的盟邦。

面對大陸霸權崛起，蔡壁如說，期待我方能與美、日更加深化戰略合作的友好同盟關係，同時台灣也能與大陸「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，堅持立場但不惡言相向，以盡力維持台海的和平與區域的穩定。

對於疫情與氣候變遷影響，蔡壁如認為，全球供應鏈正進行結構性調整，台灣願意與美日產業界，在區域合作和全球供應鏈，增進經濟合作與協力，以強化面對全球變遷衝擊的韌性，期待美日支持台灣，透過CPTPP與雙邊FTA等架構，促進平等互惠與開放的貿易關係，並重視環境與勞動的保障。

蔡壁如特別提到，台灣民眾非常關心福島第一核電廠廢水排放及浮島周邊食品進口的議題，相信能在「公開透明、資訊對等」的原則下，化解疑慮，並維護海洋生態與食品安全。