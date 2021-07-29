張菲、費玉清親姊姊恆述法師，出家多年的她去年突爆出欠下數千萬巨債，一度赴日做鑽石生意償債，也因弟弟們不願再幫姊姊善後要她「自行負責」，而鬧失和風波，因為此事，姊弟三人過往的情事又成為關注焦點，恆述法師無論出家前後，都是話題人物，她曾透露自己從不穿內衣，理由曝光後，讓人為之激動，直呼太辛辣。

因債務問題浮出檯面並且「螢幕還俗」的恆述法師，出家前也是響噹噹的人物，在演藝圈當藝人時名為費貞綾，因性感豔麗外型被封為「東方維納斯」，而她作風跟外型一致，在那個保守的年代，費貞綾非常大膽嗆辣，因此還有「火爆浪女」稱號。

當年費貞綾以豔星身分紅遍全台灣，扛起家裡經濟，又帶著兩個弟弟出道，結果三姊弟都成為台灣演藝圈的大人物，讓費貞綾對自己更加有自信，她不畏世俗看法，曾在節目上大方透露從來不穿內衣，理由是覺得自己有那個本錢，「我側面看起來是懸崖峭壁，正面看起來山明水秀」。

當年費貞綾作為一代豔星，造型自然較為清涼性感，用性感的小祕密來搏取關注有其必要性，不過她出家成為恆述法師後，還是不穿內衣，但理由不同了，「我現在穿給誰看，給和尚看嗎？」，除了不改大膽作風外，也顯得格外灑脫無拘束，可謂一生貫徹同樣的個人風格，從一而終。