除權息旺季到，存股族超前布局，國民ETF「元大高股息(0056)」ETF受益人數來到40.9萬人(截至7月23日)，成為首檔受益人數突破40萬人的ETF，規模同步成長至803.82億元，創下「元大高股息」ETF成立來新高紀錄，「元大高股息」ETF過去三年平均殖利率為5.74%。

據統計今年511股災，5月11日迎來首波大跌，5月17日台股大盤更下殺至波段新低，「元大高股息」ETF收盤價也從5月10日的35.88元，下滑到32.18元的波段低點(5月17日盤中最低)，然觀察交易量可發現「元大高股息」ETF於5月11日至5月17日五個交易日平均交易量來到57,825張，幾乎是5月10日前過去一季平均11,863張的五倍之多，而靠近除權息旺季，交易量亦逐漸增加，連帶推升受益人數與規模雙雙創新高。

「元大高股息」ETF過去三年每年平均配發1.62元，假若以35元買入，配息帶來了4.63%的報酬(配息1.62元／買入價35元)；倘若利用台股大盤震盪時買入，以5月17日最低價32.18為例，報酬可提升至5.03%；若於2020年3月全球股災時的最低價21.45元買入，報酬可提升至7.55%。

「愈跌愈買！」是元大投信高股息研究團隊給投資人的建議！