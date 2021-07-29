晨星出具最新基金市場半年報，台灣核備銷售的股票型基金在上半年的美元平均報酬率為10.59%，而債券型基金的美元平均報酬率則是 0.15%。

晨星統計2021年上半年美元報酬表現最佳的前10大股票型基金組別，分別為傳媒及通信、越南股票、臺灣中小型股票、能源、台灣大型股票、房地產-北美（間接）、金融服務、法國中小型股票、俄羅斯股票及非洲股票。表現最差的股票型基金組別：印尼股票、貴金屬、公用事業、日本靈活市值股票、泰國股票、日本中小型股票、生物科技、中國A股、日本大型股票、西班牙股票。

2021年上半年美元報酬表現最佳的十組債券型基金組別，分別為:南非蘭特/納米比亞元多元化債券、可轉換債券–其他、全球高收益債券-英鎊對沖、南非蘭特/納米比亞元債券、美元高收益債券、全球通膨連結債券-英鎊對沖、全球高收益債券、可轉換債券-全球美元對沖、美元債券-靈活策略、定期債券。表現最差的債券型基金組別：日圓債券、歐元政府債券、歐元多元化債券、全球債券-歐元對沖、全球新興市場債券-歐元傾向、全球公司債券-歐元對沖、亞洲債券-本地貨幣、歐洲債券、歐元公司債券、全球新興市場債券-本地貨幣。

亞洲股市，今年只有南韓、台灣、越南等少數市場有著能夠與歐、美股市媲美的漲勢，主要是亞洲各國在疫苗接種率普遍偏低的情況下，近期許多國家的疫情又有再度惡化的趨勢，尤其東南亞地區國家在必須持續實施嚴格的防疫措施情況下，不僅外資持續呈現賣超，本地投資人進場意願也相對不足，以致股市表現受到影響。

台灣雖然自5月份開始也爆發從去年以來首度大規模的本土疫情，並一度導致台股出現重挫，但在政府實施三級警戒措施後，疫情很快就獲得一定程度的控制，隨著本地投資人信心重獲提振，市場也迅速反彈回到疫情爆發前的高點。另一方面，表現不惶多讓的還有越南股市，上半年漲幅高居亞洲區域之冠，主要原因也與台灣相似，除了防疫有成以外，5月份國會改選順利完成，消除政治面的不確定因素，加上本地投資人踴躍投入股市，累計上半年前5個月新增證券開戶數便超越去年全年的水準，都是推升越南股市上漲的重要因素。