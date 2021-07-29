張碩航拿封面分享。（三和娛樂提供）

新生代帥哥張碩航出道不到半年，因清新形象及政大畢業身份獲語言學習雜誌相中，推選為8月的封面人物，雜誌封面一亮相，引來網友留言「想學英文了」、「這封面要是在我國中出現就好了」。

有「櫻花系少年」之稱的張碩航，出道不到半年就獲得關注，讓他直呼不敢相信，更在IG分享心情：「出現在以前自己讀的英語雜誌上，心情真的百感交集，而且還是封面人物。」張碩航分享自己的學習方式，從生活化的環境中，找到好玩或有興趣的事物，是接觸英語最沒負擔方式，例如他唸書時因為會追體育新聞，因此從英文棒球新聞開始學習。

張碩航在專訪裡聊到出道前後轉折，「現階段最大差別是對事業的目標、企圖心，跟入行前是不同的」，他同時也分享拍攝日本人氣漫畫改編的戲劇《我家浴缸的二三事》工作時的體悟：「發現一起合作的前輩演員們，無論是角色吃重與否，他們展現出來的工作態度是『每次演出都要全力以赴』，讓剛入行後的我，會要求自己不要小看每分的努力，要盡力讓自己表現到最好。」

因疫情緣故，張碩航透過IG、Tiktok等社群平台，持續認識新的粉絲，分享有趣的動態。日前他自編自拍一則短片，分享

iPhone手機不小心從桌上摔到地面的忐忑心情，上線短短1周就獲得 2.5萬餘次的分享。

張碩航表示，疫情雖逐漸趨緩，大家仍有很長一段路要持續抗戰，透過社群平台創作趣味短片，或自己自彈自唱影片分享，希望讓大家日常生活可以有些共鳴。