纖維工藝博物館推YOUTUBE頻道線上導覽，由館員阿茹姐擔「youtuber」導覽藺草大展。（翻攝自纖維工藝博物館YOUTUBE頻道／黃國峰台中傳真）

纖維工藝博物館推YOUTUBE頻道線上導覽，也有線上DIY課程。（纖維工藝博物館提供／黃國峰台中傳真）

降級非解封，防疫不能鬆懈，纖維工藝博物館在臉書粉專與YOUTUBE平台推出「纖旅奇緣–線上導覽」和「新纖玩藝–線上教室」兩大主題，讓民眾在家也能逛博物館、做手作，安心享受藝文生活。纖博館指出，民眾也可到場參觀，但疫情期間，每個時段，僅限200人進場，若超過請稍做等候。

纖維工藝博物館年度特展「2021台灣藺草工藝大展」已於4月24日開幕，遇上新冠肺炎疫情嚴峻，為了讓民眾在家也能欣賞展品，由館員阿茹姐擔任「youtuber」，錄製一系列「纖旅奇緣」線上影片，目前已來到了第五集，第一集先從藺草的種類開始，第二集則介紹台中藺草栽種歷史，第三集起介紹藺草工藝品，從一根草撐全家，依序介紹草蓆篇、草帽篇、藺草禮服篇，纖博館歡迎民眾在家就能細細觀賞工藝品之美。

另外纖維工藝博物館最受大小朋友歡迎的「新纖玩藝假日手作」課程，也改為線上DIY課程，透過3到5分鐘簡單易懂的教學影片，讓爸媽與小朋友利用方便取得的材料，在家就能輕鬆進行DIY。看過隨手可見的紙盒能變身成織布機？用毛線來回穿梭就能織出一張精緻的杯墊？還有能用毛線做成蓬蓬球小鳥、手鍊等手工技巧嗎？纖博館歡迎民眾透過臉書粉專或YOUTUBE頻道觀看，絕對是暑假期間親子共學的首選。

纖維工藝博物館指出，二級警戒期間以防疫安全為前提，開放民眾入館參觀，場館採單一出入口並規劃參觀動線，最大容留量為200人，入館民眾請配合量測體溫、雙手消毒及實聯制，並應全程佩戴口罩且禁止飲食。此外，館內也設置「社交距離宣導員」，提醒民眾保持室內1.5公尺的安全社交距離，提供市民安心的藝文空間，相關訊息可上臺中市纖維工藝博物館官網查詢。