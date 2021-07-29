日盛投信29日表示，週三聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後宣布，決議維持利率在0％~0.25％區間，並持續每月1200億美元的QE購債計畫，FOMC會議結果如預期，但表示將在未來會議評估縮債計畫，顯示QE寬鬆政策將進入尾聲，後續將端看經濟復甦力道而定。

在已公佈業績的標準普爾500指數成份公司中，約有88％企業的獲利超出預期，顯示在大幅成長，多數公司表現良好帶動盤勢上漲，企業財報將繳出亮麗成績，並支撐股市多頭攻勢，建議可聚焦科技、工業、新能源車概念股等主軸，並持續觀察Delta病毒確診案例是否進一步得到控制。

日盛全球抗暖化基金投資團隊表示，為救地球全球各國積極推動減碳活動不遺餘力，歐盟執委會本月14日公布2030年降低55％溫室氣體排放的「55套案」，一共提出12項政策措施，以確保未來的氣候和能源政策能符合《歐洲氣候法》設定的目標，並引領其他國家在幾個月後於蘇格蘭格拉斯哥登場的11月聯合國氣候大會上跟進。

若能降低氣候威脅對全球GDP造成的損失，就能化危機為商機，對抗暖化的過程，同時創造大好商機，透過科技提升效率，優化工業生產管理資源，減碳卻不停滯生產，營收獲利依然是主力，科技、工業自動化、新能源車等類股則是把握抗暖化商機的關鍵，看好前述類股後續表現。

日盛全球抗暖化基金投資團隊指出，目前暫未發現Delta對經濟重啟有顯著影響，聯儲主席與財政部長接連為市場施打通膨預防針，通膨擔憂下降，就業更為重要，預期聯準會Q4至明年初開始縮減QE，即使如此，貨幣依然是寬鬆狀態，資金成本仍低，綜上所述，通膨交易與價值股已歷經一段上漲，成長股可望重回市場懷抱，加上Q2企業財報持續表現良好，科技股及工業類股普遍表現穩健，持續偏多看待美股表現。