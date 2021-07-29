台南市仁德區公所傳出公務員收賄醜聞，陳姓技工對廠商贈送的冷氣、機車樣樣收，6年來收賄牟利近10萬元，遭廉政公署鎖定，28日持台南地檢署搜索票，傳喚陳姓夫妻及2名行賄廠商、2名證人到案，陳男遭檢方聲押禁見，妻子3萬元交保，廠商請回。

47歲陳姓男子在仁德區公所擔任技工近20年，檢方調查他在2013年至2019年間，承辦仁德區道路挖掘路證核發與竣工後的接管審核，檢方認為他涉嫌利用這些權勢，向蔡姓、黃姓承包商索賄。

兩家包商為了工程能夠順利完成，交付機車、冷氣給陳男，並將冷氣安裝在陳姓妻子經營的冷飲店內。陳並利用職務，藉勢向承包商要求支付工程款項的1成費用。檢方估計他6年來牟利近10萬元。

仁德區公所經建課表示，陳姓技工在公所擔任職員起碼20年，同事1年多前就有聽到他的收賄傳聞，面對長官詢問他都否認，區公所為了避嫌，將他調職到仁德運動公園，負責割草與清潔工作。

檢方依照貪汙治罪條例，認為陳男涉嫌職務上要求收賄與利用職務上詐取財物罪，有逃亡串證之虞，向法院申請羈押禁見，陳妻3萬交保，行賄廠商則在訊後請回。