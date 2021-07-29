西螺鎮昨（28日）發生1名38歲越南籍新住民遭60多歲男友持水果刺殺20多刀致死的駭人聽聞案件，雲林地檢署今日（29日）解剖，確認致命的死因是右胸、腹腔遭刺穿，肝臟也遭刺穿，當場失血約1000CC，而不是頭部的鈍挫傷致死。

死亡的潘姓女子身中多刀，目測約7、8刀，雲林地檢署法醫相驗發現她身中20多刀，凶器除了水果刀，還有斧頭。

雲林地檢署檢察官江金星今（29日）表示，解剖證實潘女的胸口遭刺穿，刀傷深入肝臟、橫膈膜、胸壁，右胸失血500CC、腹部失血約475CC，失血過多致死；頭部有鈍挫傷但未傷及腦部，不是致死主因。

潘姓女子的廖姓男友昨（28日）早上9點多闖入西螺鎮東南路他們曾共同居住的美甲、美髮、雜貨店，與潘姓女子口角扭打，廖嫌持水果刀對潘女胸口猛刺，警方獲報趕往時，潘女已無心跳呼吸。

警方除在現場找到15公分水果刀，還有1把沾滿血跡的斧頭，研判都是凶器。凶嫌犯後待在屋裡並未逃跑。潘女從頭到腳都有刀傷，檢方今日解剖確認死因。

據了解，廖嫌與離婚的潘女同居多年，潘女育有2個孩子，他因這1、2個月潘女不讓他進門，懷疑她另結新歡，雙方多次激烈爭吵，不料釀成駭人聽聞的命案。