前Circus成員廖人帥執導張靚穎MV，獲得德國紅點設計獎（Red Dot）的最高榮譽最佳設計獎，不過去年金曲獎卻零入圍，讓他發文怒嗆：「這塊土地不要我沒關係」，如今操刀天后蔡依林的《甜秘密》MV，榮獲「柏林短片影展」獎項，也是此MV奪下的第14個獎項。

廖人帥在臉書分享得獎喜訊，他透露操刀蔡依林《甜秘密》MV，上個月入圍「柏林短片影展」前八強，如今勇奪最佳MusicVideo獎項，是半年來累計第14個國際影展肯定，他先是感謝參與計劃的夥伴，表示雖然不是奧運，但也為華語流行音樂拿下一面金牌，即便不見得有人在乎這些藝術，但相信只要努力累積夠久，還是能做出改變，接著強調：「我們不特別，但我們想用盡力氣讓自己活得特別。」

眼見廖人帥在國際上大放異彩，網友也紛紛留言道賀：「你的努力與創意獲得國際肯定，真是為你感到驕傲和榮幸」、「謝謝你，這也是另一種臺灣之光」、「你的努力真的是帥，期待之後的作品」、「一直覺得你很棒，你的努力被全世界看見了」。

廖人帥執導的《甜秘密》MV，內容描述人魚戀的淒美愛情故事，當時推出一天就破百萬點閱，卻被蔡依林歌迷痛批MV內容零散、影片和歌曲沒關聯，他表示為此嚴重失眠，原本打了千字要說明，最後全刪光，只留下：「反正客戶、團隊夥伴還有我在乎的人懂我就好」，更不忘為團隊打氣：「我們用6個月的努力換來6分鐘的精彩，沒有浪費任何一秒，也沒有任何遺憾」。