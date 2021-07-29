多年來行蹤始終成謎的殺手級教父王鑫今(29日)落網，由於王在國內幾乎沒有犯案紀錄，但警方在85年2月四海幫陳永和命案發生後，即將他提列為專案重要清查對象，並列為出入境管制對象，但儘管警方佈下天羅地網，他還是能神通廣大地自由往返遊走於台灣、美國和大陸３地，甚至兩次入境台灣。

警方對王鑫的了解也相當有限，根據警方情資，他的殺手身價在黑道上屬於高檔，更為殺手教父級的人，早年王鑫投身於天道盟天鷹會旗下，在數年前王鑫率眾移往美國發展後，自組美國「天鷹幫」，在美國當地華人社會的黑道組織中，扮演舉足輕重的地位，平日專事仲裁地盤糾紛和訓練殺手供人買凶。

在四海幫主「大寶」陳永和命案發生後，王鑫名號逐漸在國內黑白二道打響，據了解，王鑫神龍不見首尾，並不輕易出面介入黑道間恩怨糾葛，黑道傳聞委請他出面仲裁的價碼，至少要在７位數字以上才有機會，更增加他的身價。

當年四海幫眾曾經誓言要找王鑫報「大寶」遭狙殺的血海深仇，據了解，86年四海幫在澳門籌組海外四海幫總會，推舉新任幫主楊光南時，王鑫曾經過黑道上重量級人士，傳話給楊光南，尋求雙方恩怨和解之意。

而王鑫在87年3月間從美國轉往大陸上海後，適巧楊光南遭大陸公安拘禁，王鑫更曾經關切幫忙，雙方在事過境遷，一笑泯恩仇後，王鑫與四海幫間的恩怨，更在利益結合下化敵為友。

王鑫為已故松聯幫大哥覃志偉生前最得力的左右手，據警方調查，覃志偉早年因替國內某財團處理一筆祭祀公業的土地糾紛，在大陸遭人殺害，事後松聯幫懷疑全案係四海幫教唆，王鑫並曾在美公開揚言報仇，不久大寶及友人藺磊洽在復興北路海產店用餐時，遭2名殺手持槍擊斃，而警方及四海兄弟在案發後的調查方向均指向王鑫，不過王鑫近年來行蹤飄忽不定，警方追緝上一直苦無成效。