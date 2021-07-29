明年度住宅補貼申請將於下周一起跑，其中租金補貼改分三級制，新戶全採線上和郵寄申辦，還能抽gogoro和iphone，舊戶則自動轉入免申請，營建署核定補助桃園1萬7000戶，但第一階段僅釋出1萬4167戶，光是自動轉入的合格戶就有1萬6906戶，爆表2739戶，住發處仍鼓勵民眾申請，將全力爭取全額滿足。

桃園市110年度住宅補貼8月2日開辦，鑑於國內新冠肺炎疫情需避免群聚，不採臨櫃申辦服務(各區公所亦取消)。且為便民，會將109年度合格戶且仍符合補貼資格者自動轉入110年度審件，如為新申辦者僅可採線上申請及郵寄掛號申請。

營建署為鼓勵民眾多多利用線上申辦，本次租金補貼(需填寫問卷)、自購住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼使用線上申請且送件成功者，即可獲得抽獎機會，最大獎為gogoro電動機車及iphone手機。

住宅發展處處長莊敬權表示，今年度起租金補貼將採分級補貼制度，第一級(家庭成員2人以上且成員具有低收入戶者、家庭成員3人以上且成員具中低收入戶者)每戶新臺幣(以下同)5000元／月、第二級(非屬第一級及第三級者)每戶4000元／月、第三級(家庭成員1人且未滿40歲未具經濟弱勢者)每戶2400元／月，以上皆為補助12個月。另依住宅法規定，房東將房屋出租給接受租金補貼者，租金收入免稅額度由原先每屋、每月免稅額1萬元，提高至1萬5000元。

有關租金補貼可加分條件部分，今年起為降低租賃契約偽冒等情事，檢附租賃契約經公證者可加分。另針對受新冠疫情影響民眾亦斟酌加分，可提出取得機關證明文件：(一)因新冠肺炎接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫，檢具主管機關開立之通知書或其他證明文件者。(二)經中央目的事業主管機關提供紓困措施，檢具紓困補助匯款明細，或其他足資證明經中央主管機關提供紓困措施之證明文件。 (三)因所服務營利事業（營業人、產製廠商或機關團體）受疫情影響向勞工行政主管機關通報實施減班休息，檢具勞資協議書、受僱企業通報證明，或其他足資證明受疫情影響而減班休息之證明文件者。(四)因受疫情影響（例如減薪、非自願離職或工作日占當月原應工作日二分之一以下月份達二個月），檢具雇主停工公告、薪資轉帳帳戶明細、受疫情影響之營運困難藝文從業人員工作證明、自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼申請書、執行業務者健保申報點數驟減、受僱企業核發證明，或其他足資證明減薪或受疫情影響而減少工時之證明文件者。

「自購住宅貸款利息補貼」貸款最高額度新臺幣210萬元，貸款年限最高20年；「修繕住宅貸款利息補貼」貸款最高額度為新臺幣80萬元，貸款年限最高15年 ，本市計畫戶數分別為682戶及287戶，但依以往經驗，只要符合資格均可獲得補貼，請本市有購屋或修繕房屋貸款利息補貼需求市民踴躍申請。

有關住宅補貼詳細資訊，可上「內政部不動產資訊平台」(網址：https：／／pip.moi.gov.tw／V3／B／SCRB0108.aspx)查詢及下載申請書件。如有線上申請相關疑問可電洽內政部營建署諮詢服務專線( 02 ) 7729-8003或諮詢服務信箱：[email protected]，如有其他住宅補貼相關問題，撥打桃園市政府住宅發展處諮詢電話：(03)3324700轉5。如需申請書紙本可於受理期間(8月2日至8月31日)至住宅發展處索取(地址：桃園市桃園區力行路300號)。