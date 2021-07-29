韓團AOA前成員珉娥今(29日)疑似遭網友酸言攻擊，讓她試圖輕生，緊急送醫搶救，還未恢復意識，而她在想不開前，曾在IG曬出網友罵她的截圖，似乎也成為壓垮她的最後一根稻草。

珉娥對於外界質疑她妄想症、精神分裂等，讓她也親手寫下8點聲明，重申遭到智珉霸凌、遺書寫上雪炫名字等事件，表示10年來遭到動手、謾罵、受到屈辱，強調自己是霸凌受害者，不是加害者。

珉娥收網友惡毒私訊。(圖／翻攝自韓網)

更透露雪炫和智珉很好，「金雪炫如果妳記起來的話，希望妳聯絡我，最後一次妳在我家看著我說『如果沒死就好了』，應該是說了這些話。等時間過了，可以說出口的時候一定會說。」但沒說清楚和雪炫發生過什麼事。

但網友仍湧入她IG謾罵，傳送「珉娥請加油..這樣才能活久一點，要挨罵活著啊，就像那5人委屈被罵一樣」、「妳不能像妳爸一樣去死嗎？」等私訊，讓她公開截圖，崩潰表示有錯她會承認，但她被霸凌10年還要受到挨罵，雖然自己是公眾人物要承受被罵，但如果是妳們被欺負10年，精神狀態還能正常才奇怪」。

對於介入別人感情一事，她承認有失誤也有過錯，但網路的惡評卻牽連到她家人，讓她也氣到飆髒話：「不要罵我爸，要就罵我。」而她在PO完3則貼文後就傳出憾事，目前已緊急動了縫合手術，沒有生命危險，但意識還未恢復，IG現也剩8點聲明PO文，另外兩則已刪除。

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