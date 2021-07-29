29日，韓國現代汽車與LG集團旗下的LG Energy Solution宣布，將投入11億美元，在印尼建立一座電動車(EV)電池工廠，且雙方各持有一半股權。

目前，汽車製造商都在全球各地找尋合適的工廠，以期獲得當地政府補貼與配額，讓自己財報變得更好看。

基於純電能EV是未來主流，韓國現代汽車與姊妹公司起亞，希望日後能拿到較便宜電池材料，以及不會有缺貨情況發生，故才會跟車用電池製造商LG Energy Solution有這項策略聯盟計畫。

LG化學完全擁有的電池子公司LG Energy Solution、現代汽車以及印尼政府，三者共同簽署一份日後將在印尼，設立電池工廠的諒解備忘錄。

據悉，這座EV電池工廠將於2021年第4季破土動工，並計畫在2023上半年完成。坐擁原物料優勢的印尼，正為自己大量的鋰電池原料紅土鎳礦砂找尋投資出口，因此積極推動國內EV與電池產業發展，以及爭取國際相關大企業到當地設廠。