美國距升息尚遠，美聯準會(Fed)利率政策維持不變，惟暗示縮減購債時刻近，周三美股四大指數漲跌互見。周四台股開漲81.36點報17216.58點，指數一路向上，漲逾百點，10時左右17200一度失守、仍穩住季線，隨後貨櫃回神，使傳產一吐悶氣，電子穩步走揚，大盤出現第2波攻擊，電金午後漲勢擴大拉抬台股，終結連4黑，收漲267.59點或1.56%，收在17402.81當日最高點，成功收復5日、季線、17400點關卡，挑戰月線，成交金額縮至4692.55億元。今日外資(不含外資自營商)買超191.3765億元，投信買超8.8473億元，自營商買超21.0397億元，三大法人買超221.26億元。外資止步連3賣，7月仍賣超1047.3億元，今年來賣超5014.5億元。

台積電周三ADR漲逾1%，權值王台積電(2330)開高走疲，平盤匍匐前進，午後翻紅，尾盤再度上演拉抬戲碼，收漲0.69%至583元。晶圓雙雄的聯電(2303)法說釋利多，多位外資追捧，強勢收漲5.41%至54.6元。外資也按讚喊上千金的聯發科(2454)亦收漲4.83%至933元、重返900元大關。鴻海(2317)收小紅漲0.45%；股王矽力-KY(6415)收漲1.78%至3720元，股后大立光(3008)收跌0.5%至2970元，3000關卡得而復失，王后相差750元。高價股也多有表現，千金股中以祥碩(5269)衝上漲停2105元最為強勢，寫下收盤最高價，晉升2000元俱樂部；譜瑞-KY(4966)、富邦媒(8454)也都漲超過5%。高價股中，愛普(6531)、威鋒電子(6756)也收上漲停，AES-KY(6781)、昇佳電子(6732)、晶心科(6533)、金麗科(3228)、南電(8046)、精華(1565)、大學光(3218)等也收漲半根漲停板。

陽明(2609)周四起再度關禁閉，仍量縮衝上129.5元漲停，與貨櫃三雄的長榮(2603)、萬海(2615)齊步亮燈漲停，分別收鎖144.5、248元；BDI指數連2揚，績優的裕民(2606)以及慧洋-KY(2637)、四維航(5608)、建新國際(8367)、台驊投控(2636)等均漲停收場，航運全數收紅，激勵航運類指收漲8.44%，位居上市類股漲幅冠軍，吹響反攻號角，成交占比達33.13%。電子、半導體占比分為51.47%、33.26%，類指分漲1.26、1.49%。由台玻(1802)漲逾6%領銜的玻陶類指收漲5.67%，名列亞軍，造紙、百貨、鋼鐵皆收漲逾3%，其中鋼鐵股的志聯(2024)、佳大(2033)、燁興(2007)也勇闖漲停，傳產股大吐悶氣。觀光、電腦周邊、光電也翻紅收漲，僅資訊服務收跌0.04%。自行車族群衝鋒，美利達(9914)超車巨大(9921)成為自行車股王，分漲6.69%、4.07%，桂盟(5306)、日馳(1526)、利奇(1517)等亦同場競速。

權值股部分，僅台達電(2308)、廣達(2382)收黑，台塑(1301)、中鋼(2002)、日月光投控(3711)、環球晶(6488)、中租-KY(5871)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)等皆收漲2%以上。

友達(2409)財報利多卻收跌0.94%至21.05元，群創(3481)小黑、彩晶(6116)則小紅。來看財報喜訊股，IKKA-KY(2250)漲停，欣興(3037)漲停戰高價，明基材(8215)觸及漲停價，茂訊(3213)、櫻花(9911)、長興(1717)、晶睿(3454)、宏達電(2498)等均力挺多方。前景可期股，超豐(2441)再衝高價，正淩(8147)漲停，台星科(3265)邁填息路，玉晶光(3406)秒填息，智原(3035)、遠東新(1402)等均紅通通。凌陽創新(5236)上櫃初登場，收漲逾4成。

統一投顧指出，考量第三季產業景氣仍佳，下半年展望樂觀，且觀察盤面指標 股航運三雄已止跌回穩，加上上市櫃融資減少，短線清洗籌碼後，預期指數可望於季線附近止穩。維持擇優選股，逢低布局，選股可留意如IC載板、Server供應鏈、APPLE 供應鏈、航運、鋼鐵、 汽車與電動車相關等族群。

中信投顧指出，若以原先指數於17600～18000點高檔震盪，所成小M頭結構，推算技術性滿足點約落在17200點，搭配指標KD、RSI均創今年新低水準來看，本波修正走勢應有機會趨緩甚或出現較大反彈表現，操作上不宜過度殺低，擇機汰弱留強。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台股此波跌逾千點，周四反彈站回季線，留意未來兩天能否有效站穩，整體而言，對台股後市表現並不悲觀，短線上大盤指數可以先向上看10日均線，中期有機會回到月線之上。在族群部分，電子族群看好晶圓代工、IC設計、ABF、遊戲，非電族群可留意營建、解封概念的食品及觀光等。