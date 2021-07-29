《推薦賽事 : 7/30(五)，09:38 奧克蘭運動家@洛杉磯天使》天才二刀流球星大谷翔平今年以優異表現席捲美國大聯盟，但所處的洛杉磯天使戰績卻不甚理想，目前在美聯西區排名倒數第二，要晉級季後賽難度不小。本週末天使將在主場與奧克蘭運動家進行四連戰，本季天使面對運動家勝少敗多(3勝9敗)，近兩個在運動家主場的系列賽也都遭到橫掃，但天使近期火力兇猛，運動家則是陷入得分荒，本週回到主場的天使有機會扭轉對戰局勢。

天使在楚奧特(Mike Trout)與倫登(Anthony Rendon)兩門重砲相繼進入傷兵名單後，進攻戰力被大幅削弱，雖然大谷翔平屢屢將小白球轟出場外，但獨木終究難撐大局，天使5月團隊攻擊指數只有0.693。天使近期火力能復甦的關鍵是開路先鋒佛列契(David Fletcher)，季初狀態低迷的佛列契5月底手感開始加溫，一度創下連續26場賽事有安打的個人紀錄，佛列契的復活有效活絡天使團隊攻勢，加上大谷翔平6月打出13轟，讓天使6月團隊攻擊指數高達0.826。如果楚奧特與倫登能在8月份歸隊，天使打線將更加完整，也還有機會憑藉著強勢火網力拚季後賽門票。

運動家7月火力持續探底，團隊攻擊指數只剩0.675，雖然明星一壘手歐森(Matt Olson)在攻擊端依舊有穩定輸出，但整體攻擊戰力仍相當貧瘠。開季前兩個月打出8轟的勞瑞安諾(Ramon Laureano)揮棒機制走樣，近兩個月全壘打產量只剩3支，被三振數也大幅飆升，使得運動家長打火力直直落。另一方面，運動家近一個月得點圈有人時的打擊率僅有0.219，聯盟倒數第三，錯失許多得分大好機會。在明星三壘手查普曼(Matt Chapman)仍然無法找回狀態的情況下，運動家可能要在交易截止日前盤來更具威脅性的打者，才有機會在競爭激烈的美聯突圍而出。

天使此戰預計推出老將寇博(Alex Cobb)先發，寇博今年從金鶯轉投天使後浴火重生，自責分率3.82是近四季最佳表現，7月的4場先發自責分率更僅有1.09，近況極佳。運動家則是由孟塔斯(Frankie Montas)領銜主投，6月陷入亂流的孟塔斯近期狀態回穩，被長打過多的問題也大幅改善，近4場先發僅被打出2支全壘打，壓制力也不容小覷。

此戰兩隊先發投手戰力相當，雙方打線的表現將是取勝的關鍵。天使本季客場團隊攻擊指數0.693，回到主場則高達0.819，在家裡打得特別順手。而運動家打擊近況低迷，本季面對寇博時也無法從他手上攻下分數，因此筆者看好主場火力旺盛的天使在系列賽首戰能扳回顏面，推薦「不讓分玩法-主勝」。