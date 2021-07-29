王滿嬌、張哲豪和楚宣到宜蘭拍外景戲。（民視提供）

王滿嬌、張哲豪和楚宣到宜蘭拍外景戲。（民視提供）

張哲豪和楚宣對戲多。（民視提供）

楚宣（左）和陳美鳳相認團圓。（民視提供）

楚宣在《黃金歲月》中女扮男裝，隱瞞身分在富貴飯店工作，昨晚（28日）播出她在張哲豪的協助之下跟陳美鳳終於相認了，這一段也讓網路討論度爆棚。有粉絲說「媽媽看到美鳳哭就跟著哭了，我該怎麼辦」。

演活角色的陳美鳳，認為這場戲劇情堆疊得好，在排戲時就很有感，所以正式拍攝的當下忍不住哽咽、流下眼淚。演技大爆發的陳美鳳也讓楚宣眼淚失守，直說「美鳳姊是催淚機」。這一幕逼哭全台172萬名觀眾，衝高收視率到5.33。

有「外景擔當」稱號的楚宣跟張哲豪，除了到過海邊及深山裡，這次劇組團隊還到宜蘭拍攝，還有資深演員王滿嬌客串演出三星蔥田的主人。楚宣回想拍攝當天，天氣說變就變，一下大雨、一下出大太陽，現場拍拍停停，相當辛苦，很多工作人員都中暑。

客串的王滿嬌為了演活在地的宜蘭人，還現學現賣宜蘭腔，她說就是戲太少，有點不滿足，但跟楚宣及張哲豪對戲很開心，希望有機會再合作。

張哲豪在宜蘭拍戲回憶滿滿，除了腳踩在爛泥巴很難走路以外，還有一場就是要跟楚宣邊走路邊吃青蔥，他笑說幸好他很愛吃蔥，所以NG重來可以再吃好幾根。他這次拍戲也有新發現，劇中他跟楚宣幫忙王滿嬌採收三星蔥，臉蛋卻意外被蔥割傷，讓他驚覺原來蔥會割人，不過他也自嘲「還好我不靠臉吃飯」。