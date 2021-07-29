台灣食物的名稱與口味，南北地區也會有所不同。日前一名女網友提到，她請弟弟幫忙買基隆甜不辣，豈料一打開盒子後，發現跟她想像的完全不一樣，直呼「甜不辣不是應該有蘿蔔、黑輪、豬血糕那種的嗎？」，而她將此事分享至網路上，意外引發討論。

一名女網友在「爆怨2公社」發文表示，日前請弟弟幫忙買宵夜，由於想吃台式的甜不辣，類似於關東煮，因此便點了一碗基隆甜不辣，豈料餐點到後，她一打開餐盒當場傻眼，裡面只有7根炸甜不辣，與她認知的完全不同，讓女網友傻眼的說，「甜不辣不是應該有蘿蔔、黑輪、豬血糕那種的嗎？重點一份65元…吃的好委屈」。

不少人表示，原PO想吃的確實也叫甜不辣，食材是用湯熬煮，配料一定會有甜不辣，其實就是關東煮，只是湯底不是柴魚湯，不過很多攤販都習慣稱關東煮為甜不辣。有網友則解釋，「天婦羅的譯音甜不辣(天ぷら)，在日本是泛指裹粉的油炸物，北部的甜不辣就是一根根的，基隆夜市是一片片。30年前南部稱這個為黑輪(在日治時期黑輪是指關東煮)，後來因為高速公路方便遷徙，甜不辣跟黑輪，南北就混稱了」。

女網友想吃的甜不辣是用湯熬煮的，店家通常會將食材夾出，端乾的給客人吃，並加上特製的醬料。(示意圖/達志影像)

也有在地人回應，「基隆的甜不辣就只有甜不辣，沒有加別種食材去煮，有加別種食材的在基隆叫『菜頭滷』」、「基隆的甜不辣就真的是魚漿做的一種而已」、「基隆的甜不辣就真的只有甜不辣，有蘿蔔、豬血的那種雜燴，有人稱關東煮，有人稱甜不辣，基隆則稱黑輪，歌手林強有一首歌叫『黑輪伯仔』，就是這種攤子的」。