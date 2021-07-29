日本桌球天后福原愛本月8日和江宏傑宣布離婚，近日東奧開幕，福原愛在富士電視台邀請下獻出婚變後處女秀講解桌球賽事，當晚由日本男女混雙選手水谷隼和伊藤美誠擊敗大陸隊，引來日本網友封福原愛「勝利女神」。今(29日)稍早福原愛二度現身電視台，在女單半決賽中，伊藤美誠卻輸給大陸選手孫穎莎，對此，福原愛在鏡頭前勉勵家鄉選手不要放棄，雖然受到打擊還是要努力準備接下來的比賽。

福原愛26日以一襲白洋裝參加富士電視台東奧桌球賽轉播錄影，從下午的女單、男單到晚上的男女混雙，都是由日本隊獲勝，網友因此讚福原愛是日本的「勝利女神」。見到水谷隼、伊藤美誠最後贏過許昕、劉詩雯，福原愛更燦笑表示：「真是太精采了，實現了所有桌球人的夢想」，並拍手強調：「能夠勝大陸隊奪金，真像是做夢一樣！」

福原愛日前宣布和江宏傑5年婚姻告終。（圖／達志影像）

今上午福原愛改穿黃綠色洋裝繼續擔任桌球女單半決賽的球評，大陸隊派出選手孫穎莎，日本隊則派出才剛在男女混雙獲得金牌的選手伊藤美誠，最後比數為4比0，大陸隊獲勝，引來大陸網友狂賀。見如此結局，福原愛仍樂觀勉勵家鄉的球員，直說：「伊藤選手很強啊，我想她本人應該沒想過會以4比0的方式輸，我覺得她受到了打擊」。

福原愛接著提醒，伊藤還是有得到獎牌的可能性，「我也是有類似經驗，當時打擊也很大，雖然整理情緒很難，但相信伊藤選手一定能轉換心情，繼續努力比賽」，鼓勵她要為了第3名銅牌賽的榮耀努力，而在比賽前，福原愛也分享她的看法，直說孫穎莎實力很強，一定從集訓初期就開始研究伊藤美誠的招式，對兩方的對戰十分期待。