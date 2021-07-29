台灣「羽球一哥」周天成28日在東京奧運男單小組賽，歷經3局大戰，摘下8強門票，基隆市長林右昌狂賀周的表現、並期許拿到冠軍外，周也拍影片跨海鼓勵林右昌市政加油，結果基隆市29日也雙喜臨門，《遠見雜誌》公布縣市長施政滿意度，林右昌排名全國第4，林表示，謝謝市民肯定，會繼續努力。

林右昌與周天成為基隆高中學長弟，林昨為周加油，期許一路過關斬將、奪金牌、拿冠軍，基隆以周為榮；周也肯定林對基隆的改變有目共睹，一起努力加油。

無獨有偶，《遠見雜誌》公布「縣市長施政滿意度調查」，林右昌施政分數及市長施政滿意度皆為全國第4，較前一年度名次上升1名，在非六都縣市中排名第2，而道路交通面向更是進步最多，勇奪全國第2。

林右昌表示，除了感謝市政團隊的努力，更要謝謝所有基隆市民的託付與肯定，從2015年上任以來，施政階段漸漸進入豐收期，今年各項建設將陸續完工，屆時基隆城市的蛻變，市民絕對眼見為憑，親身感受整個城市翻天覆地的變化，市民的光榮感不再只是願景，更是「看得到摸得到用得到」的實際建設。

林右昌說，道路及交通品質提升，是市府全力關注的政策，才能在這次調查道路與交通建設面向上，展現優異成果，獲得市民支持與肯定，基隆市雖資源比不上六都，但在極有限的資源下，「穿著西裝改西裝」從吊車尾變前段班，施政將漸漸邁入豐收期，會持續朝對的方向努力前進，讓身為基隆人感到光榮。

另外，全國27日降為二級警戒，基市府產業發展處、衛生局及警察局28日針對廟口及愛四路夜市進行防疫聯合稽查，多數攤商多配合願意防疫，未符合規定的攤商也能在指導後立即改正，因此僅針對1攤未能配合攤商開出告發單。