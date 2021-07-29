經過兩週的激烈爭戰，中北美洲金盃已經來到了最後的4強，正如此前跟球迷預測的結果，兩大強權美國與墨西哥毫無意外地來到4強，加拿大與邀請參賽的卡達則搶下另外兩張4強門票。

墨西哥在小組賽首戰意外被千里達0:0逼和，但隨後以3:0和1:0連勝瓜地馬拉和薩爾瓦多，2勝1和A組首名出線，8強面對D組次名出線的宏都拉斯，也輕鬆以3：0過關，墨西哥4場比賽未失1球，是本屆防守表現最佳的隊伍。以美國職業足球大聯盟(MLS)球員為主力的加拿大，小組賽對戰老大哥美國以0：1落敗，但以2個4:1大勝馬提尼克島和海地，2勝1敗B組次名出線，8強對壘3連勝C組首名晉級的中美洲勁旅哥斯大黎加，由兩名旅歐好手霍伊萊特和歐斯塔基奧在上下半場各進1球，2：0拿下勝利。這是加拿大自2007年後，相隔14年7屆比賽，再度重返4強行列，與墨西哥爭奪決賽資格。

加拿大進攻火力旺，4場比賽進10球，僅次於來勢洶洶的卡達，歐斯塔基奧與同樣在歐洲踢球的前鋒拉林各有3球進帳；衛冕的墨西哥向以速度見長，本屆的防守表現更勝上屆，而且他們也擁有前線尖刀富內斯·莫里，這名從阿根廷成功轉籍的30歲前鋒首次踢國際大賽，目前也有3球進帳，絕對是墨西哥爭冠的關鍵人物。

墨西哥強勢衛冕，表現漸入佳境，估計仍有望以穩固的防守封殺加拿大，推薦2.5球小分，墨西哥勝1：0。

近10屆中北美洲金盃美國與墨西哥各贏5次冠軍，美國在其中8屆打進決賽，優於墨西哥的6次，另外2次也打進4強，美國在金盃所展現的超群能力可見一斑。今年也是唯一一支4戰全勝晉級4強的球隊。不過美國在晉級的過程未受到太大考驗，由於歐洲足球季即將展開，因此美國隊本屆也是以本土球員為班底，面對從未交手過的亞洲冠軍卡達，存在爆冷的風險。卡達在2010年底取得了2022世界盃的主辦權，近10年來展現強大決心發展足球，國家隊總教練在這10年來就更換了9人，直到2017年由西班牙人桑切斯接手後才安定下來。桑切斯曾帶領卡達U19贏得2014亞洲U19錦標賽冠軍，當年的班底有部份球員已晉身大國腳，像前鋒阿爾莫埃斯·阿里和中場阿克拉姆·阿菲夫，他們隨後也在桑切斯領軍下，贏得2019亞洲盃冠軍。這次前來參加中北美洲金盃，正是以亞洲盃冠軍主力陣容為主。卡達3場小組賽2勝1和，進9球失3球，是進球最多的隊伍，8強再以3:2力挫薩爾瓦多，展現近10年的足球發展成果，已經足以和中北美洲強隊一較高下。值得一提的是，阿爾莫埃斯·阿里是史上唯一曾在三大洲際盃賽進球的球員，分別是2019亞洲盃、2019美洲盃(獲邀參賽)和今年中北美洲金盃。

預測卡達會給美國帶來很大麻煩，進球數可能不會少，推薦2.5球大分，卡達受讓(+1)勝，正確比數2:2。