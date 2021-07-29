大陸國家衛健委今（29日）公布，截至28日，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累，目前已累計接種新冠疫苗超過16億劑次。

大陸23日剛突破接種新冠疫苗15億劑次，此次新增1億劑次僅耗費6天時間。

不過，大陸本土疫情仍持續，今新增49例新冠肺炎確診病例，其中24例本土病例，江蘇佔20例。該省淮安市4人前往湖南張家界旅遊後驗出核酸呈陽性感染，淮安市新冠疫情防控指揮辦公室上午宣布，該市洪澤區實施封閉管理，同時關閉所有離開該區的通道。

江蘇新增確診病例中，18例由南京報告，揚州報告2例。自本月20日至今，南京累計報告本地確診171例，本地無症狀感染2例。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今凌晨在微博發文稱，南京疫情跨省傳播，成為輸入性疫情，引發國內傳播的新模式。他指出，目前當地出現的病例，主要來自南京祿口機場地區，其他地區未出現太多沒有源頭的感染個案，假如未來1至2周各省市沒有更多二代與三代病例發生，顯示本輪疫情的規模仍局限在南京。