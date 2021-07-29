大陸國家衛健委29日統計，7月20日以來，南京市累計本土病例已上升至171例，其中重型7例。據各地通報，9天以來，南京本土疫情已蔓延至15省分26市。在29日通報中，北京和四川各有2例新增本土確診病例，都曾到張家界遊玩。此前，大連1例確診病例曾與南京感染者在張家界「魅力湘西」劇場同看演出。據《健康時報》報導，觀看這場演出的2000多名觀眾經評估後均屬高風險人群。

澎湃新聞報導，最新通報顯示，7月28日0-24時，江蘇新增本土確診病例20例，其中南京市18例、揚州市2例。揚州確診病例1曾從南京江寧區大學城，搭乘大巴返回揚州西站，確診病例2係其密接者。

此外，27日江蘇省宿遷市確診病例，與當地首個南京關聯病例屬母女關係，後者早在22日就被診斷為無症狀感染者。29日四川衛健委公布1例瀘州確診病例，係25日瀘州無症狀感染者的密切接觸者。

中新網報導，感染者和密接者的足跡還涉及更多省分。由於南京本土疫情的傳播鏈條已開始蔓延，未來能否在短時間內發現所有感染者，已成為控制疫情發展的最大考驗。

「健康南京」微信公眾號29日消息，南京市28日0-24時，新增本土確診病例18例，其中輕型10例、普通型8例。3例由普通型轉為重型，13例由輕型轉為普通型。目前南京市共報告本土確診病例171例（78例輕型、86例普通型、7例重型），本土無症狀感染者2例。所有173例感染者中，江寧區147例、溧水區11例，建鄴區4例、鼓樓區3例、秦淮區、雨花臺區、高淳區各2例，玄武區、棲霞區各1例。南京確診病例中，有保育員、退休人員、農人、家管、機場排澇、清潔工作人員等，都與江寧區祿口街道有關。

此外，北京市疾控中心副主任龐星火29日介紹，28日0時至7月29日中午12時，新增2例京外疫情關聯新冠肺炎確診病例，是住昌平區一對夫妻，都是從湖南張家界返京。

疫調發現，確診病例2人同住昌平區龍澤園街道龍躍苑二區，20日與夫妻兩人與女兒前往湖南張家界等地旅遊，25日返京，26日出現發熱等症狀，28日就診，核酸檢測結果陽性，臨床分型為輕型，已轉至定點醫院隔離治療。