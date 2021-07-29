7/30(五) 下午4點 Liiv沙盒 v. 農心紅軍

收獲3連勝的Liiv沙盒(LSB)，目前戰績8勝5敗，在韓國賽區(LCK)的積分榜迅速衝上第4名。LSB近期的戰術較側重上／中／野的攻擊力，恰好近期上路選手Summit及中路FATE兩人狀況不錯，加上LBS傾向在比賽前期打開優勢並儘早決出勝負，從LSB最近幾場比賽的內容來看，若能在前期拿下超過1K的經濟領先，通常都能穩穩地收下勝利，整體來說，從LBS最近10局比賽的數據來看，13.8／10.2／33.1 (擊殺數／死亡數／助攻數)、KDA指標4.60的成績算是相當不錯。另一方面，LSB本次比賽的對手農心紅軍(NS)近況同樣火熱，已奪下5連勝的NS，以10勝3敗的成績暫居積分榜第1名，NS選手在對線方面有相當強的壓制力，這意味著他們的對手在比賽前期通常不容易打出優勢，最近的10局比賽，NS拿下17.3／11.0／38.4、KDA指標5.06的成績，實力相當堅強。本場比賽，對LSB來說，NS選手優秀的對線壓制力相當難應付，因此看好NS能拿下勝利。此外，LSB的戰術傾向先奪得地圖下方的小龍，最近10局比賽中，他們拿下了9次的首小龍，首小龍率高達90%。

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第1局首小龍－Liiv沙盒 勝

讓分－農心紅軍讓1.5(局) 勝

7/31(六) 下午4點 弗雷迪特布里昂 v. T1戰隊

弗雷迪特布里昂(BRO)目前戰績5勝9敗，在LCK積分榜上僅排名第9，在本季僅剩4場比賽的情況下，若想晉級季後賽(例行賽戰績前6名晉級)，接下來的比賽勢必要全贏才有機會。BRO實力其實不差，從最近10局比賽的數據來看，13.7／11.7／33.9、KDA指標4.07的數字，表現相當不錯；雖然對上NS、GEN.G等強隊未能贏得比賽，但也都是紮紮實實地打滿3局，從BRO最近的5場比賽結果來看，其中就有4場比賽打滿3局，算是相當高的3局率。另一方面，BRO本次比賽的對手T1，本季戰績依舊不理想，對於曾經多次奪下國內外重要比賽冠軍獎盃的隊伍來說，本季目前8勝6敗暫居積分榜第5名的戰績，是近兩年成績最差的賽季；為了改善現況，T1的經營團隊也在月中宣布與DANEY及ZEFA結束合約關係，並改由Stardust及Moment兩人暫領T1兵符，期望他們在本季剩下的比賽中能力挽狂瀾。本場比賽，雙方相當有機會打滿3局。此外，BRO有相當高的小龍率，最近10局比賽中，他們拿下了7次的首小龍，首小龍率也有70%。

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第1局首小龍－弗雷迪特布里昂 勝

大小－大2.5(局) 勝