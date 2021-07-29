烈日炎炎，不少機車族在停等紅綠燈時，會找陰影處防曬，不過苗栗縣警局交通隊提醒，若是停在紅線、妨礙其他車輛通行，易造成後方駕駛人閃避不及發生車禍，也會觸犯法規遭罰，機車騎士不可不慎。

苗栗縣警察局交通警察隊表示，依據道路交通安全規則第111條規定，道路旁有繪設紅線，或在橋梁、圓環及快車道等處，甚至是公共汽車招呼站10公尺內，都不可以臨時停車。

例如機車族為躲避太陽，停在設有禁止臨時停車標誌、標線處臨時停車位置，可依「道路交通管理處罰條例」55條相關規定，處300元以上、600元以下罰鍰。若在行駛途中中驟然減速、剎車或於車道中暫停，可依同法第43條危險駕駛處罰，最高處罰24000元罰鍰。

由於民眾檢舉交通違規的案件逐年增加，機車族停陰影躲避太陽，更容易遭到檢舉，去年累計達10件，警方也呼籲，騎士行車前可先做好防曬，必須遵守交通規定，以免影響人車通行，維護用路人安全。