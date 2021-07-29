新北是否開放內用 劉和然：下周一報告 15:452021/07/29 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市是否跟進開放內用，新北市副市長劉和然今表示，現在每天都依照指標了解現況，不明感染源有多少，醫療量能是否控制好，降級後人流實際情況，都在做相關了解，周六日會討論，下周一會做報告。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國疫情警戒7月27日起降為二級，目前雙北市仍不開放內用，許多餐飲業者哀嚎，生意重創。對於新北市是否跟進其他縣市開放內用，新北市副市長劉和然今表示，現在每天都依照指標了解現況，不明感染源有多少，醫療量能是否控制好，降級後人流實際情況，都在做相關了解，周六日會討論，下周一會做報告，哪些項目會逐步開放。 疫苗混打不是萬靈丹 前台大醫曝2點仍需再觀察 2021年兩岸關係研討會今開幕 兩岸百位專家學者深入對話 #開放內用 #劉和然 #報告 #下周一 #是否 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣本土清零絕對可能 醫貼一張圖：可看香港經驗 11:042021/07/29 生活 新北市網球、棒壘球場何時開放？侯友宜回應了 12:482021/07/29 生活 酸民亂噴 國手反擊管好你的手 04:102021/07/29 焦點要聞 直播》新北＋7下周開放餐廳內用有望 侯友宜最新說明 14:522021/07/29 生活 《半導體》車用認證到手 德微業績進補 09:272021/07/29 財經 西方勢力打台灣牌 劉結一：棋子隨時恐成棄子 11:512021/07/29 兩岸 2女為「愛情與麵包」奔銀行匯款 警1小時內說破嘴全攔下 08:562021/07/29 社會 無防疫配套 蘭嶼不接客 綠島仍盼停航 04:102021/07/29 地方新聞 趙小僑瘋韓流 勤學韓文5年不變心 04:102021/07/29 娛樂新聞 小小孩在外吃飯也要梅花座？陳時中這樣說 14:302021/07/29 生活 疫情惡化 日韓單日確診刷新高 04:102021/07/29 全球財經 生活熱門新聞 高雄確診＋2 感染源疑與特殊交友圈有關 - 生活 382萬人苦等莫德納 陳時中再吐超崩潰回應 - 生活 堅持發「5倍券」不發現金？他揭背後關鍵原因 - 生活 吹冷氣半夜被冷醒 台電曝1關鍵功能：省電又好眠 - 生活 普拿疼有3種 醫學系女大生曝服用法：多數人都吃錯 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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