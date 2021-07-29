全國疫情警戒7月27日起降為二級，目前雙北市仍不開放內用，許多餐飲業者哀嚎，生意重創。對於新北市是否跟進其他縣市開放內用，新北市副市長劉和然今表示，現在每天都依照指標了解現況，不明感染源有多少，醫療量能是否控制好，降級後人流實際情況，都在做相關了解，周六日會討論，下周一會做報告，哪些項目會逐步開放。