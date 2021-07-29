東京奧運賽事進行到第6天，台灣目前拿下1金2銀3銅，已經創下獲得最多獎牌的紀錄，全球排名位暫居17名，藝人吳鳳也十分關注賽事，會和全家人一起看東奧比賽，他就發文透露，大女兒天真地問「台灣不是國家嗎？」吳鳳的回答也獲得網友大推。

吳鳳在臉書發文指出，昨天全家一起看奧運時，5歲大女兒突然問：「爸爸，所有比賽的國家有國旗，但是台灣沒有，台灣不是國家嗎？」他在經過深思後便表示，「台灣也是國家，沒有放你所知道的國旗，是因為有一些政治上的問題」。

吳鳳也進一步解釋：「台灣是國家，但是你聽過的中國這個國家跟台灣之間有些問題，所以台灣參加比賽就沒辦法用國旗。名字也不能用Taiwan」，他強調雖然不想讓孩子那麼早接觸政治，「但是混血的親子教育很難避免」。

吳鳳表示，「我就目前用最單純的方式來解釋，不能不講，也不需要怕講。」貼文曝光後，不少網友都讚賞吳鳳的機會教育，紛紛留言直呼，「謝謝吳鳳貼切幫解答，臺灣加油」、「謝謝吳鳳！你是外國人，卻比台灣人更愛台灣」、「很正面的教育，不避諱問題，也不卑微實際的存在」。