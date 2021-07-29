馬路不平屢招致民怨，路平不平，民眾最有感！台南市政府敲定110年度執行計畫，預計辦理21件、37條道路改善工程。

工務局強調，目前已完成4件發包作業，待工程施工前置作業，包含瀝青配比設計及要求各管線單位人手孔下地時程等事宜就緒，即開工進場施作，其中，民生路(圓環至西門路)、中山路(湯德章圓環至車站圓環)、和緯路（文賢路至西門路）等3件路面改善工程，預計9月進場施作。

工務局指出，為提升道路品質，每年均編列3至5億元預算，針對市區道路交通量較大路況較差之路段，列入路平專案辦理，另外，每年也編列約20億元進行一般道路維護改善工程，同時不斷積極爭取中央前瞻計劃經費挹注。

但工務局也說，台南市大大小小道路數以千計，改善進度無法趕上交通使用破損的快速，以致引起民怨路不平。

台南市今年度預計辦理路平專案路段包括民生路（圓環至西門路）、中山路（湯德章圓環至車站圓環）、和緯路（文賢路至西門路）、公園路（成功路至中正橋）、安明路（海尾路至北汕尾路）（不含海尾橋及本淵橋工區範圍）、安吉路三段（本原街二段106巷至公學路一段124巷）、海佃路一段（府安路至郡安路）、崇明路（林森路至崇學路）。

另還有麻豆區興國路（市道171~新生南路）、仁愛路（新生南路~興國路）、尚頂路（臺1線至正南三路）、新營區民生路（金華路口至長榮路）、東興路（民治路至東興八街）及東學路、學甲區濟生路（中華路三段至宮西路）、寶發路（中正路至信義路段）及信義路（寶發路至華宗橋段）、佳里區佳北路、光復路、忠孝路、延平路、中山路及南24線、歸仁區大武路三段（中正南路二段至長榮路一段）、後壁區南80線及南85線道路改善工程。

此外，也包括新營區建業路(延平路至新生路)、後壁區南82線(2.1K~2.7K及7.4K~8.3K)、白河區南90線(8K＋250~8K＋850及12K＋000~13K＋260)、學甲區新生路(中正路以東)及南1-1線、善化區南125線、南126線及南127-1線、仁德區民安路一段、德崙路(台86聯絡道)及中正西路(三角公園以西)等路段。