中央近期開放第4輪疫苗預約接種，但各縣市出現疫苗分配短缺的情況，紛紛降載或停止施打，行政院發言人羅秉成今回應，地方政府一定要按預約系統順序施打，「不然再多疫苗都不夠」，對此，新北市副市長劉和然表示，民眾想打疫苗打不到或是想打的疫苗總類打不到，都是疫苗不夠，請中央承認疫苗總量不夠的現狀。

劉和然說，國人最關心疫苗施打的狀況，第4輪疫苗預約數與開出的預約量有差距，導致各縣市紛紛降載停止施打，有民眾疑惑先前每輪的疫苗量都足夠，為什麼第4輪疫苗會不夠，原因就是先前中央疫苗分配都相當精準，第2輪限制50歲以上施打AZ疫苗、第3輪限制48歲以上施打AZ疫苗，但到第4輪國內分配量沒達到，分配估算量不夠，導致實際存量和需求量有落差。

劉和然強調，「中央針對疫苗政策應該務實面對」，疫苗不夠有分2點，第1點是想打疫苗卻打不到，總量不夠，第2點是想打的疫苗種類打不到，種類不夠，皆是疫苗不足夠的證明，國人先前已全力配合低度活動，這時就必須努力提高疫苗覆蓋率，控制傳染力。

劉和然說，台灣人民相信政府，接受疫苗種量不足的現況，請疫情指揮中心和中央承認疫苗總量不夠的現狀，好好分配安排施打，其中也包括施打第2劑疫苗的安排，否則就會出現疫苗不足，逼著國人打國產疫苗的問題，雖然認為政府不至於這樣設計問題，但仍呼籲疫苗資訊要公開透明。