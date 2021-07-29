台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

北市公布餐飲內用標準！ 柯文哲：最快下周二開放

全國警戒降二級，台北市餐飲業仍未開放內用，只能外帶，市長柯文哲29日宣布，將在每周五公布當周每日平均確診人數及不明感染源人數，只要每日平均確診者少於10例、不明感染源少於2例，將給予餐飲業3天時間準備開放內用，不過，一旦疫情突然變化，還是有可能在前1天臨時取消。

餐飲業何時開放內用讓雙北市民相當期待，柯文哲今天主持防疫記者會時表示，大家關心解封後，最重要一步是餐飲業開放內用，一開始就說用科學基礎，因為現在每天新增確診案例很少，所以會忽高忽低，若看每天數據會不準，要看每周統計當標準。

柯文哲指出，往前看1周當每日平均新增確診少於10例、不明感染源少於2例，可以考慮開放內用，但也不是像其他國家馬上就脫下口罩開趴踢，經思考看過荷蘭、東京例子，就算要開放內用也是一步一步來。

他說，規範包括室內50人、室外100人，要超過規範人數必須在3天前把防疫計畫送交北市衛生局審查，桌菜採取「個人餐」，比公筷母匙更嚴格，若是自助餐則要有專人夾菜，不同桌距離間隔1.5公尺，同桌要有隔板或梅花座，萬一有員工感染，必須停業3天，恢復營業後11天不能內用只能外帶，工作人員戴口罩再戴面罩更好。

柯文哲強調，餐廳內用不是一下子無條件開放，先公布解封標準，讓餐廳有時間準備，所以計畫每周五統計1周數字，如果可以開放內用的話，自下周二開始，餐廳有3天買東西、找人準備的時間，但也可能因為疫情會突然變化，在前1天不准內用。

他說，先把規則講好，盡量減少不確定因素，這段時間還是要減少群聚、要小心，否則100、200人感染還是有可能出現，經濟要顧到，特別是餐廳、夜市業者生計，當首長每天都很頭痛最底層老百姓生活，管太久餓死比病死還多，所以我們還是會朝逐步解封路線走，但大家要盡量幫忙、小心，有風吹草動有可能臨時關掉。

柯文哲公布7月23至29日確診數38例，平均每天確診病例數5.4例，感染源不明數有9例，平均每天為1.3例，按這個標準，且戰且走，看明天是否可達到餐廳能內用的標準，用科學數據決定。