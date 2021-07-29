年僅23歲的台灣拳擊女將黃筱雯，首闖奧運殿堂就一鳴驚人，在女子拳擊51公斤級發揮身材優勢，面對義大利選手索倫提諾毫不畏懼，最終以5比0獲勝，順利挺進8強。黃筱雯的高中教練林漢清也豎起大拇指，讚揚黃是天份與努力兼具的武林好手，躋身8強絕對是實至名歸。

黃筱雯身材高挑，過去曾在2019年世錦賽取得雛量級金牌，這次奧運還減重力拼蠅量級(48至51公斤)，她也在今日賽事中完美展現身高優勢，開局就多次精準擊對手頭部，第二回合更是延續過往氣勢，一路在激戰中取得領先，表現相當優異。

「一上場眼神就很不一樣！」林漢清笑說，黃筱雯在高中訓練期間，完美展現天份與努力兼具的特質，對教練指示能舉一反三，在腦中模擬與對手對打的景象，也對在枯燥的日常訓練中，維持自律與堅持，且她在賽場上求勝心強，該進攻時毫不手軟，光是氣場和眼神就能殺死對手。

林漢清說，教練們常告訴黃筱雯要和自己比，重點不是比賽結果，而是過程中如何發揮，是否有超越原先的自己，不過黃是慢熱型選手，前面打得好就能延續氣勢，反之則容易吃上苦戰，因此首局是否取得領先，往往是個重要指標。

綜觀黃筱雯今日的表現，林漢清難掩激動，直呼她發揮超常水準，一開局就掌握到比賽節奏，成功壓迫對手，打得十分精彩，就首次參與奧運的選手來說，表現實在可圈可點，相信進入8強後也能延續過往氣勢，為台灣取得不錯的成績。