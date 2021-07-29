華僑救國聯合總會發起「海內外僑胞關懷僑生捐助活動」，目前募集282.7萬元。（趙婉淳攝）

華僑救國聯合總會發起「海內外僑胞關懷僑生捐助活動」，目前募集282.7萬元，欲協助經濟弱勢僑生在台繼續就學，短暫緩解生計壓力。與會的教育部代表說，教育部截至上周募得134萬元，已發給268位學生每位5千元紓困金，另針對建教學生，從今年5月至7月，也發給每個學生最高1萬元生活津貼。

國民黨立委溫玉霞說，1個多月前，僑聯總會理事長鄭致毅發起募款協助僑生，她當下自告奮勇表示願意參與，為僑胞盡棉薄之力；近日因三級警戒，導致在台僑生工讀機會難覓，但9月開學在即，面臨學雜費繳交、生活費困境。

溫玉霞表示，不過，僑聯總會的捐助只能暫時解決燃眉之急，呼籲僑委會、教育部大力支持，她認為政府可參考90年代亞洲金融風暴，美國學校開放學費延至期末繳交，僑委會與教育部可行文給各大學校，放寬繳費期限。

溫玉霞透露近日接獲學生陳情，由於畢業後僅能留在台灣一年，若屆時未找到工作就必須離台，政府雖說可延至7月底，但她認為這無法算延期，實際上，僑生即便找到工作，得先出境在入境，但目前拒絕外國人士入境，相關單位要思考如何協助這群年輕人。

國民黨立委陳以信指出，一般台灣學生可申請就學貸款，但僑生在此方面有些困難，已和僑委會溝通，可透過信用保證基金，希望就學貸款能擴及到僑生。國民黨主席江啟臣表示，僑界長期以來在海外支持中華民國，教育部、僑委會務必協助在台僑生。

僑委會僑生處副處長尤正才回應，已走訪各個學校盤點各校作法，有些學校提供學費分期付款，也有學校用食物銀行方式，甚至是「3＋4」建教學程，僑委會有成立LINE總機窗口，僑生無論碰到簽證逾期、工讀建教、學校住宿等問題，都可藉此反映。

教育部國際及兩岸教育司專委劉素妙表示，直到上周已募集134萬，已給268位僑生每位5千元紓困金，先前也要求學校回報學雜費補助等配套措施，大部分學校提供分期與延繳，也有發餐券給學生，有些學校還啟動校內急難救助，另針對需半工半讀的建教學生，從今年5月至7月，已發給每個學生每月最高1萬元生活津貼。