公費疫苗預約平台於27日再度重啟，同時新增高端疫苗選項，提供民眾挑選有意願接種的疫苗，並於今午12時收單。中央流行疫情指揮中心公布最新數據顯示，有意打高端者達68.2萬人，值得關注的是，單勾選高端的也有11萬人，佔比1.18%。

根據指揮中心統計數據顯示，截至今日下午1時止，總計有977萬4663人完成意願登記，其中226萬7339人於本次開放後才登記。單選AZ及莫德納的人數分別為53萬3138人，佔比5.46%，以及382萬5287人，佔比39.13%。

指揮中心指出，有意願打高端的民眾，含單選、複選高端者，合計高達68萬2202人，僅勾選高端的人也有11萬5741人，佔比1.18%。與昨日下午5時公布的9萬2217人相比，多了2萬3524人。

指揮官陳時中表示，高端實際開打時間仍未敲定，但會根據疫苗數量盡快做安排，可望在8月少量提供施打。

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