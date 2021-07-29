女星Janet（謝怡芬）和混血男星George（吳宇衛）結婚6年，2017年誕下長子Egan，今年2月再得兒子Dylan，常常在社群平台分享家庭生活。今（29日）Janet上傳產後至今的身材對比照，讓大批網友淚讚：「太美了，媽媽好偉大！」

Janet在貼文表示，「現在我們有了可愛的新寶寶，可以讓我們疼愛他親親他，會很容易忘記我們身體還是有很多狀況，雖然我們把鬆鬆的肉塞進去褲子裡之後，看起來都恢復了，但是，還是有好長的恢復的路要走。」照片中，可以看到Janet臨盆前與產後半年的對比照，她穿著同樣的比基尼，但腰圍、臀圍及大腿圍都有顯著的差異，剛生完小孩的女星巴鈺大讚：「好美」佩甄也說：「佩服妳的努力」林可彤則打趣的留：「怎麼感覺輕鬆就回來了，那我也要繼續放棄運動了。」不僅如此，許多媽媽網友也對Janet的身材變化感同身受，「只能淚推了」、「這就是母愛的痕跡」、「當媽的都懂」、「好美的紀錄」。

Janet在文中坦言，50%的媽媽生完小孩背會非常疼痛，因子宮擴張腹部分離，脊椎會被往下並往後拉緊，至少要六個月才能恢復正常，她提醒可以靠按摩、動一動和適當休息減緩不適，最重要的是維持良好的姿勢抱嬰兒，「這個真的很重要。不管我們是在親餵、瓶餵、抱抱、搖寶寶、安慰寶寶、換尿布、彎腰等，我們都是在使用我們的背部。防止進一步受傷的方法，就是確保你用正確的姿勢並且使用正確的肌肉來完成上面講的所有動作。」