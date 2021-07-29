根據官方10年我對外投資統計，2020年全年我對外投資177億美元，大陸雖仍居第一，但占比僅3成3，較2011年高達近8成，滑落一半以上。反之。美國占比成長到近2成，躍升台商對外投資地區二哥，東協也增加，但居第三。

經濟部公布「國內企業全球生產鏈布局變動」分析，因應貿易戰牽動全球供應鏈重組步調，台商對美國、東協及歐洲投資布局，2020年占對外投資比各為23.7％、15％及8.9％，較2011年的4％、6％、0.2％，可看出明顯提升。

反之，向來為我國對外投資最大地區的中國大陸，近年隨著當地生產成本上漲及環保法規趨嚴，加上2018年美中貿易戰，投資比重由2011年高達79.5％，降至2020年33.3％，剩下33.3億美元，雖仍是最大，但占總體比減少4成6 。

再對比海外生產比重，根據外銷訂單海外生產實況調查，2020年外銷企業，已有28.3％採全球布局生產或採購模式，較2017年增加1.1個百分點。2020年在中國(香港)生產比重為45.5％，與2017年相比下降2.7個百分點。取而代之的是鄰近東協和美歐等地區，其中東協較2017年提高1.3個百分點，創下新高。美、歐各升0.9個、0.8個百分點。

另大陸生產銷往美國貨品比例也在減少，2020年中國大陸生產貨品，有22.3％在當地銷售，銷往美國貨品之比率為25.7％，較2018年減少1.2個百分點。

經濟部表示，美中貿易戰及疫情衝擊，對全球產業鏈產生干擾，許多高階產品選擇移回台灣生產製造，加上半導體、資通訊、精密機械等優勢產業，是我國產業轉型最佳契機。政府掌握全球供應鏈重組，打造台成為半導體先進製程、亞洲高階製造、綠能發展及高科技研發等中心。