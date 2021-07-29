消息人士透露，美國總統拜登可能在周四宣布所有聯邦文職人員都需要接種新冠疫苗，否則將面臨定期的病毒檢測，以及保持社交距離、強制戴口罩和旅行限制等規定。

消息來源透露，拜登總統將於周四下午4點在白宮就新冠疫情發表談話，他不會強制要求聯邦僱員接種新冠疫苗，而那些決定不接種疫苗的人也不會面臨被解僱的風險。

根據2020年的數據，美國約有218萬名僱員，另有57萬人為美國郵局USPS的職員。

目前尚不清楚拜登是否也會將郵局工作人員或聯邦政府包商納入這項要求。

由於高度傳染性的Delta變種病毒肆虐使近來美國的新冠疫情急速升高，紐約市和部分州政府已經宣布類似的要求。紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）周三宣布將要求州政府僱員接種新冠疫苗，否則就得每周接受病毒檢測，這項規定將於9月6日生效。

美國退伍軍人事務部（U.S. Department of Veterans Affairs ）周一要求其醫護人員接種新冠疫苗，成為美國第一個下達此類命令的聯邦機構。該部門擁有美國最大的醫療照護系統，其1,293個設施共僱用超過367,200名全職醫療專業人員和支援人員。

此外，根據媒體取得的一封美國行政管理和預算局（OMB）電郵，周三已有許多美國機關依據OMB發布的指示，對疫情熱區的聯邦建物發布口罩令。

美國國防部周三晚間表示，載上口罩的規定亦適用於五角大樓。

白宮已經宣布在感染率急劇升高的地區，所有聯邦大樓的員工和訪客都必須在室內戴上口罩，無論他們是否已經接種疫苗。

美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，美國近67%的郡存在大量感染源和高度傳播率，這個比例高於周二公布的63.4%。

由於Delta變種病毒正在美國部分地區肆虐，以及該國的疫苖接種進度停滯不前，聯邦政府正設法遏阻這場大流行病反撲，以避免美國再度走向全國關閉的困境。