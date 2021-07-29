高雄29日新增2例本土確診個案，案15741、案15744都與28日公布確診的46歲染疫男子有關，感染源疑似是從「特殊交友圈」傳出，他們在高雄多間飯店群聚開趴互相傳染，除了近2天的個案，另還有被匡列1未接觸者也被採檢確診，目前整案已經造成4人染疫，高市府接獲通報後，擴大匡列接觸者並清消相關確診足跡。

根據高市府疫調顯示，案15741是30多歲男性，是28日公布確診男子的同住者，7月21日出現腹瀉、咳嗽等症狀，案15725確診後被匡列為接觸者，28日至醫院採檢PCR陽性確診，CT值22.8，目前於負壓隔離病房治療中。

市府也公布案15741在高雄的活動足跡，他曾在7月13到16日到過85大樓寒舍，13、14日到三多好地方飯店，18、19日到新世代精品商旅，19日到維妮剪髮，25、26日歐遊精品旅館。

而另一個新增確診的案15744是50多歲男性，是案15741的友人，並無任何症狀，7月27日被匡列為接觸者，28至醫院採檢PCR陽性確診，CT值27.1，目前於負壓隔離病房治療中，由於案15744的接觸者皆可清楚掌握，所以市府並未公布相關公共場所的活動史足跡。

高市府衛生局表示，經疫調發現案15741與近期國內群聚感染案有類似途徑，他們在高雄多家飯店群聚，聚會當中也都有北部南下或是先前有北部旅遊史的友人參與，因此整起案件初步研判是與相關型態的聚會以及南北移動有密切的直接關係。

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