今天（7月29日）下午，中國國防部舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校主動發佈：中華人民共和國國防部和俄羅斯聯邦國防部聯合宣佈：根據中俄雙方達成的共識，俄羅斯聯邦武裝力量將於8月上中旬參加在華舉行的「西部·聯合-2021」演習。

吳謙表示，根據演習方案，此次演習地點在中國寧夏回族自治區陸軍青銅峽合同戰術訓練基地，課題為聯合維護地區安全穩定。中俄雙方將成立聯合指揮部，中方參演部隊以西部戰區為主，俄聯邦武裝力量以東部軍區為主，雙方共派出兵力1萬於人，投入多型飛機、火炮和裝甲裝備，混合編組、合帳籌劃、同台合練，共同檢驗和提高部隊聯合偵搜預警、電子信息攻擊、聯合打擊清剿等能力。

吳謙表示，此次演習旨在鞏固發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，深化兩軍務實合作和傳統友誼，進一步展示雙方打擊恐怖主義勢力、共同維護地區和平與安全的決心和能力。