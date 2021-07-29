台北市長柯文哲今宣布北市餐飲開放內用，最快下周二解封，對此，新北市長侯友宜今在議會總質詢上表示，疫情控制的好，新北當然也有開放可能。

新北市議員張志豪表示，雙北是共同生活圈，新北市有無可能比照台北開放？

新北市議員戴瑋珊批評，新北市遲遲不開放餐飲內用，業者苦不堪言，包含娃娃機台、釣魚、釣蝦場等業者，不知道該繼續咬牙苦撐還是斷尾求生。

侯友宜表示，要看這幾天疫情狀況，先把疫情控制好再說。