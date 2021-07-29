台北最快下周二開放餐飲內用 侯友宜回應了 16:072021/07/29 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲今宣布北市餐飲開放內用，最快下周二解封，對此，新北市長侯友宜今在議會總質詢上表示，疫情控制的好，新北當然也有開放可能。 新北市議員張志豪表示，雙北是共同生活圈，新北市有無可能比照台北開放？ 新北市議員戴瑋珊批評，新北市遲遲不開放餐飲內用，業者苦不堪言，包含娃娃機台、釣魚、釣蝦場等業者，不知道該繼續咬牙苦撐還是斷尾求生。 侯友宜表示，要看這幾天疫情狀況，先把疫情控制好再說。 新北聯醫爆免預約就能打疫苗 侯友宜回應了 北市公布餐飲開放內用標準 柯文哲：有可能前1天突然喊卡 #最快下周 #侯友宜 #疫情控制 #新北市議員 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 想打疫苗打不到 新北副市長劉和然：請承認總量不夠的事實 14:522021/07/29 生活 二次招標追加5億預算 新北市捷運萬大樹林線最快年底動工 16:462021/07/29 生活 議員籲動用二備金補助攤商、餐飲業者 侯友宜回應了 17:252021/07/29 生活 北市硬要辦燈節 議員轟2個月燒掉1.3億 12:282021/07/29 政治 「夯慢」便當業者送人安基金會 愛心便當持續到八月底 15:112021/07/29 寶島 振興券紓困 侯友宜籲中央多發一點 04:102021/07/29 財經焦點 沒預約也打疫苗 三重院區：符合資格 04:102021/07/29 地方新聞 疫苗不夠政院再怪地方沒照順序打 北市回嗆：那還開放多人預約？ 17:122021/07/29 政治 劍龍稜山難事故全國第四 侯友宜：會與中央討論如何做好管理 12:072021/07/29 生活 第四輪疫苗數不足 侯友宜：落差補足就能盡快讓民眾接種 10:152021/07/29 生活 開學在即座位卻無防疫隔板 侯友宜：朝此方向努力 15:142021/07/29 生活 生活熱門新聞 382萬人還在等莫德納 名醫揭：235萬人都白等了 - 生活 高雄確診＋2 感染源疑與特殊交友圈有關 - 生活 桃園特殊交友圈再增3人 足跡包括中壢全聯和大潤發 - 生活 「我又來了！」北市府揭高嘉瑜11天8度狂索疫苗 - 生活 普拿疼有3種 醫學系女大生曝服用法：多數人都吃錯 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。