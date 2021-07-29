中央公布北市29日新增5例本土確診個案，市長柯文哲表示，士林某長照機構就占了4例，6人感染其中有5人打過疫苗，將以該繼續觀察1周，對照以前長照機構感染情況，就能知道打疫苗的效果。
柯文哲今午主持防疫記者會，他指出，北市今新增5例都知道感染源，士林某長照機構就占了4個，昨天7家醫院PCR篩檢1500人，沒有新增陽性確診個案。
他表示，士林區某長照機構有6人感染，起初是有人有症狀送去醫院，接者讓機構所有人做PCR篩檢找出其他5例確診，全部送醫院。
柯文哲說，第1次篩檢PCR陽性且是需要照顧的長者，即轉送聯醫隔離觀察，每3天做1次PCR看看，有可能只是在潛伏期，另工作人員也有接觸危險，都送防疫旅館觀察。
他強調，長照機構感染6人當中有5人是打過疫苗，已觀察2天，5人症狀都不嚴重，所以打疫苗仍會感染，但的確可減少插管、送加護病房等重症，就醫學上，打疫苗還是有用，用這機構繼續觀察1周，對照以前長照機構感染，就能知道打疫苗效果如何。
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